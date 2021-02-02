Grandes personagens e seus escritos sobre cães

A gata Chloé escreve em seu diário todas as terças-feiras. Crédito: Arquivo pessoal

Meu querido diário… Há um tempo, escrevi aqui na coluna sobre a relação de grandes personagens e seus escritos em relação aos felinos. Hoje, vou falar da mesma coisa, mas com os cachorros. Aqui em casa, minhas “mamães” estão doidas para adotar um cachorrinho, só de pensar, eu e Frida ficamos arrepiadas. Será que ia dar certo?

O ex-senador dos Estados Unidos, George Graham Vest, disse certa vez que “o único amigo desinteressado que um homem pode ter neste mundo egoísta, aquele que nunca o abandona, o único que nunca mostra ingratidão ou traição, é o seu cachorro”.

Eu até concordo, mas acho que dá para incluir nesse pacote também, nós os felinos. O que você acha?

O comediante Willian Bill Maher Jr. disse que “A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando chego em casa ele é o único no mundo que me trata como se eu fosse ‘Os Beatles'” Crédito: Divulgação/ Wikipédia

Já o humorista americano, Josh Billings, ressaltou que “um cão é a única coisa na Terra que o ama mais do que ama a si mesmo”. Realmente, o amor de um cachorro, dizem, é incondicional. Eu também acho que os felinos seguem a mesma regra, apenas são mais independentes, risos.

Esta frase, minhas “mães” adoram: “O uísque é o melhor amigo do homem, ele é o cachorro engarrafado”. Sabe de quem é? Do poeta Vinícius de Moraes.

Dizem que São Bernardo certa vez revelou: “Quem me ama, ama também meu cão”. E quem vai duvidar de uma citação divina? Isso também vale para os felinos, ok?

Tem também uma frase de autor anônimo que minhas “mães” acham o máximo. Ela diz que “errar é humano. Perdoar, canino”. Essa, até eu gostei!

Fala sério, esta citação é a cara do pai da psicanálise, Sigmund Freud: “Cães amam seus amigos e mordem seus inimigos, bem diferente das pessoas, que são incapazes de sentir amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio nas relações”. Freud era realmente um grande gênio!

O ex-presidente americano Thomas Woodrow Wilson ressaltou que se um cão não vier até você após ter olhado em seu rosto, deverá ir para casa e examinar sua consciência Crédito: Divulgação/ Wikipédia

Esta, então, eu e Frida amamos, porque é assim que também recebemos todos os dias nossas tutoras: “A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando chego em casa ele é o único no mundo que me trata como se eu fosse ‘Os Beatles’”. Essa frase genial é do comediante americano Willian Bill Maher Jr.

Outra citação insuperável, que resume bem a relação de um tutor e seu cachorro, é a do filósofo inglês Bernard Arthur Owen Williams: “Não há nenhum psiquiatra no mundo como um cachorro lambendo seu rosto”. Realmente, não existe depressão (ou tristeza) que resista a uma lambida do seu pet. No nosso caso, os felinos, vale o miado, tá?

A grande atriz Marilyn Monroe disse “os cães nunca me mordem. Só os humanos”. Pura verdade!

“Se um cão não vier até você após ter olhado em seu rosto, deverá ir para casa e examinar sua consciência”. Essa é de um ex-presidente americano chamado Thomas Woodrow Wilson. Ele tem toda razão. Dizem que pessoas que não gostam de animais, bons sujeitos não são. E nós, os cães e os felinos sentimos isso de longe, mas, por outro lado, somos indefesos e infelizmente podemos passar maus bocados nas mãos de alguns donos.

E para terminar, o grande escritor Mark Twain falou que “o cão é um cavalheiro, eu espero ir para o céu deles, não para o dos homens”.

Pelo jeito, todo mundo concorda que nós, os animais, somos uma grande e inestimável companhia, mas como diz a escritora Agnes Sligh Turnbull é uma pena que “a vida dos cães é muito curta. Sua única falha realmente”.