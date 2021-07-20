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5 dicas de artistas para eternizar seu pet em uma aquarela

Apresento cinco opções de artistas que retratam pets em aquarelas. É só você escolher o de sua preferência, encomendar e reservar um lugar para decorar aquele cantinho especial da sua casa.

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 jul 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Esses são Ragner, Hope e Dona retratados por Edilene Castro
Esses são Ragner, Hope e Dona retratados por Edilene Castro Crédito: @petnaquarela
Quem é “mãe” e “pai” de pet muitas vezes quer eternizá-los de alguma forma. Uma boa dica neste caso é encomendar uma aquarela do seu animal de estimação. Essa colunista recebeu de presente esses dias uma linda obra retratando Chloé e Frida de autoria de Paulo du’Sanctus do @pet.aquarelas.
Agora as minhas duas “filhas de quatro patas” vão estar para sempre ao meu lado, e da maneira mais especial que existe no mundo, através da arte. Estou escolhendo, ainda, um lugar de destaque para colocar essa preciosidade.
Por isso, hoje, resolvi trazer cinco opções de artistas que retratam pets em aquarelas. É só você escolher o de sua preferência, encomendar e reservar um lugar para decorar aquele cantinho especial da sua casa. Veja

ARTE 1

A Karina é capixaba e nessa aquarela retratou @balto.e.kovu.

ARTE 2

Este é o Barto, retratado por Camila Almeida. Em sua legenda, ela disse que trabalhar os seus olhos foi uma grande experiência.

ARTE 3

Frida e Chloé retratadas por Paulo du’Sanctus ficaram perfeitas.

ARTE 4

Esses são Ragner, Hope e Dona retratados por Edilene Castro.
ARTE 5
Esse lindinho é o Mimo, porque nem sempre os pets de estimação são cachorros e gatos, mas animais não convencionais.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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