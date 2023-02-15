Morar + Estúdio Gazeta + Fonte Hub = marketing de inovação

Fonte Experience: Morar Construtora realiza Marketing Day na Rede Gazeta, em um evento em parceria com o Estúdio Gazeta e o Fonte Hub Crédito: Lucas Valadão

Uma manhã de troca de conhecimento, interações, dinâmicas, ideias e planejamento para o futuro. Assim foi o Marketing Day, evento realizado na última terça-feira (14) pela Morar Construtora em parceria com o Estúdio Gazeta, no Fonte, hub de inovação da Rede Gazeta.

Um grupo formado por 30 colaboradores da Morar, das mais diversas áreas, chegou à Rede Gazeta por volta das 8 horas para vivenciar uma manhã de experiência com foco em inovação. Os trabalhos foram abertos pela coordenadora de marketing da construtora, Anna Karla Lerbach, idealizadora do Marketing Day, evento que acontece há três anos.

Depois de um coffee reforçado, o time Morar fez um tour pelo hub, guiado pela gerente de Inovação da Rede, Letícia Lima.

Funcionários da Morar fizeram um tour para conhecer a estrutura da Rede Gazeta Crédito: Bela P. de Sá

Moderno, confortável e equipado com várias salas de reunião, além de estúdios de podcast e com fundo infinito, o hub Fonte foi o espaço para um pitch feito pela gerente de Digital e Conteúdo, Leila Marchesi, sobre o resultado do Programa de Inovação vivenciado na empresa, já que a construtora também está investindo em um Programa de Inovação interno. O objetivo foi inspirar o pessoal da Morar com um projeto que tomou forma na jornada de inovação e, agora, está sendo colocado em prática pela Rede.

Em seguida, um novo tour foi realizado, desta vez pelos estúdios da TV Gazeta e da Redação A Gazeta/CBN. Depois de se divertirem posando de apresentadores de telejornal para várias fotos, os colaboradores da construtora se fecharam no Centro de Treinamento da empresa para darem início ao planejamento de marketing anual, liderado por Anna.

Um tour pelos estúdios da TV Gazeta também fez parte do Marketing Day Crédito: Bela P. de Sá

Dinâmica com Estúdio Gazeta

Da reunião de planejamento saiu um desafio: criar conteúdos para a Morar usando influenciadores do Estado. E foi nessa hora que entrou em cena o time do Estúdio Gazeta. A gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, apresentou a estrutura do Estúdio, laboratório de branded content da Rede Gazeta, especializado justamente em criar conteúdos criativos e relevantes para as marcas.

“O número de ações de conteúdo para marcas, usando influenciadores, aumentou tanto que criamos uma nova coordenação no Estúdio com foco nisso", declarou Mariana durante sua fala.

Divididos em grupos, os funcionários da Morar fizeram um pitch para apresentarem as ideias definidas durante a dinâmica Crédito: Bela P. de Sá

Philipe Ferreira, novo coordenador de Creators do Estúdio, propôs, então, uma dinâmica: dividir os profissionais da construtora em grupos para solucionar desafios pré-definidos. Para isso, as equipes se inspiraram na metodologia do Design Thinking, muito utilizada no ecossistema de inovação. E o resultado foram cinco ideias inovadoras de conteúdo com influenciadores que poderão ser implementadas pela Morar ao longo do ano. Muito trabalho realizado em tempo recorde com muita troca e muita diversão.

“Traçamos muitas metas para serem trabalhadas por nossos colaboradores: humanização, exercícios de respiração, meditação, dentre outros desafios. Este ano, a motivação é inovação. Por isso, fizemos contato com a empresa (Rede Gazeta) que mais está desenvolvendo isso hoje, para transformar conteúdo em experiência”, afirmou Anna, coordenadora de marketing da Morar.

Fernando Lisboa, diretor executivo da Prósper Comunicação, agência que atende a construtora há sete anos, também participou de toda a dinâmica. “Temos orgulho de atender a Morar justamente por conta de iniciativas inovadoras como esta, de realizar o Marketing Day dentro da Rede Gazeta, uma rede de comunicação que tem o Fonte Hub e o Estúdio Gazeta, áreas inovadoras que proporcionam pitchs, palestras, bate-papo, interação, uma oportunidade diferenciada que casa com o perfil da construtora”, detalhou Fernando. E acrescentou: “Nós entramos em um outro universo, escutamos outras iniciativas, e isso agrega na hora da construção dos cases e gera uma relação próxima entre anunciante, agência e veículo de comunicação.”

Para fechar com chave de ouro foi gravado um videocast com o tema “Inovação no mercado imobiliário”. A presidente da Morar, Aline Stefanon ; o diretor comercial, Filippe Vieira; e o gerente de Inovação da construtora, Plínio Machado - que também participaram do Marketing Day - foram entrevistados pela editora do Hub Imobi, Karine Nobre.

“Foi uma manhã de extrema importância para nós. Como o foco deste ano é a inovação, foi muito importante para o nosso time estar no Fonte Hub e participar dessa dinâmica com o Estúdio, que tem expertise em conteúdo com influenciadores. Como estamos iniciando nosso Programa de Inovação foi ótimo ouvir um pouco da experiência da Rede Gazeta. Foi muito produtivo, muito bacana, um prazer muito grande”, finalizou Aline.

Profissionais da construção civil no Carnaval de Vitória

Cora, a mascote da Morar, desfilou de destaque abrindo a ala "Trabalha e Confia" na Unidos de Jucutuquara Crédito: Zanete Dadalto

Ainda sobre as iniciativas da Morar, a construtora levou seus colaboradores e profissionais da construção civil para o Sambão do Povo. A escola de samba foi a Unidos de Jucutuquara, que tem em comum com a empresa a coruja como mascote. Aliás, a Cora, coruja da Morar, desfilou como destaque ao som de “Onde ocê foi Morar?”, enredo que homenageou grandes empresários que vieram de outros estados do Brasil e fizeram história por aqui, como os sócios proprietários da Morar Construtora, Sebastião Jayme de Almeida e Delva Gomes de Almeida.

A ala "Trabalha e Confia" foi composta exclusivamente pelos colaboradores da construtora. Ao todo, 60 funcionários desfilaram no último sábado (11). Desde 2019, a Morar e a escola de samba são parceiras dentro e fora da avenida. Para a empresa, a participação no carnaval capixaba é uma forma de se aproximar cada vez mais das atividades culturais do Estado. Sem dúvida levou nota 10 no quesito sacada de marketing.

Grupo Multishow está atento para acompanhar mercado

Uma nova marca para um novo momento. É com essa pegada que o Grupo Multishow inicia 2023 sempre antenado com todas as tendências de mercado. Foram três revoluções para modernizar a marca: a primeira foi formar uma nova administração de marketing e desenvolver uma nova identidade visual que, a partir de agora, contempla as lojas Multishow Supermercados e Multishow Supermercados Express.