Uma oportunidade para repensar o futebol capixaba

Espero que a campanha feita pelo Serra na Copa do Brasil sirva para que o futebol capixaba renove suas expectativas. Bastou apenas a participação em duas partidas da equipe serrana na competição Nacional para que o faturamento aumentasse em uma proporção que dificilmente seria alcançada com as rendas do Campeonato Capixaba. Quero dizer com isso que o futebol dá retorno financeiro sim, desde que encarado com seriedade e profissionalismo. A premiação da Copa do Brasil permite que o Serra invista em reforços para uma boa participação na Série D do Campeonato Brasileiro. E por que não sonhar em subir para a Série C?

Serra e Vasco se enfrentaram na noite de ontem no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest

A derrota do Serra para o Vasco no Kleber Andrade na última quarta-feira serviu de exemplo para mostrar que os clubes do futebol capixaba ainda precisam avançar mais para disputarem em igualdade de condições com os clubes de outros centros.

A postura consciente do Tricolor Serrano apresentada contra o Remo não se repetiu na partida contra o Vasco, que desde o começo do jogo impôs seu ritmo e mostrou a superioridade. Algumas situações podem ter influenciado o Serra na partida, tais como: respeitou demais o Vasco, principalmente no primeiro tempo, quando praticamente não atacou, e o fato de não ter o costume de jogar para um grande público, que também afetou o desempenho de alguns jogadores que se mostraram sem muita confiança em campo.

Ficou aquele gostinho de quero mais, e que a experiência vivida pelo Serra neste início de ano sirva para um grande avanço no futebol capixaba nas próximas competições.

Fluminense na Taça Rio

O segundo turno do Campeonato Carioca já começa hoje e surge a primeira curiosidade no comportamento de Paulo Henrique Ganso em sua estreia na equipe do Fluminense. Algumas dúvidas devem ser sanadas à partir de hoje sobre seu futebol, uma vez que acredito ser sua grande oportunidade em retomar o brilho da sua carreira.

O grande futebol que todos nós esperávamos de Ganso foi ficando pelo caminho. Mas um fato que deve ser favorável a Ganso é o atual estágio do futebol praticado no Brasil, carente de jogadores com técnica apurada.

Botafogo surpreende

Até então patinho feio entre os grandes no futebol carioca, em função da pífia campanha realizada na Taça Guanabara, o Botafogo ressurgiu das cinzas e retomou o caminho das vitórias na Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, vice-líder do Campeonato Argentino.