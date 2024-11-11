Sobre "Ainda estou aqui": um certo sorriso, vou te contar

A madrugada tem a função social de enriquecer o meu pensar, e para além dele. Respingo água nas plantinhas da varanda, e me dou conta de que o mundo terreno se deixou cobrir pelo bizarro.

Se não, não haveria nele a luta de boxe e pancadarias similares consideradas esporte, por exemplo.

Fui assistir ao filme “Ainda Estou Aqui” , no qual Fernanda Montenegro, a mãe, em uma única cena, a finalíssima do espetáculo, lança um certo indescritível sorriso que brota de lábios clareando uma das histórias de vítimas da covarde e assassina ditadura que invadiu o próprio país, o golpe de 1964.

Enxergamos na tela do Cine Jardins, em Jardim da Penha, um único gesto tramado por uma campeã mundial do cinema, a síntese de tudo dentro e fora do filme dirigido por Walter Salles.

Os cineastas não precisaram contar diretamente que o deputado cassado, Rubens Paiva, foi sequestrado, torturado e assassinado nos cárceres vergonhosos, tudo na mais suja das razões, apenas por se opor pacificamente ao nojo nacional na época.

Então vou te contar.

O fino e verossímil sorriso de Fernanda Montenegro, cujo personagem que representa na tela padecia de doença demencial grave, resume uma tragédia de anos em três segundos.

As pessoas aplaudiram a exibição enquanto subiam na tela as letras dos créditos. Estava tudo guardado no inconsciente e na memória de todos nós, povo sobrevivente.

Cena do filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles Crédito: Divulgação

A lembrança de que a ditadura tentou disfarçar a tortura que Rubens sofreu não aparece em cena. Mas aparece sim.

Entre outras claras evidências, estava a seguinte mentira: Rubens teria se enforcado, pendurando-se em um teto cuja altura era insuficiente para esse ato, segundo perícia.

Era uma pessoa grande em todos os sentidos. Não conseguiria cometer suicídio mesmo que decidisse. Mas essa foi a explicação divulgada pelo sistema ditatorial.

Segundo a mídia mundial, Fernanda Torres deve concorrer ao Oscar de melhor atriz.