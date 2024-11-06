Trump é eleito presidente dos EUA pela segunda vez em vitória história

Em uma histórica vitória, o republicano Donald Trump ultrapassou os 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para ganhar a Presidência dos EUA e voltar a Casa Branca.

Na manhã deste 6 de novembro, ainda antes de a apuração das eleições terminar no país inteiro, Trump já havia vencido em Estados cruciais - Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Winsconsin, conquistando o número suficiente de votos no Colégio Eleitoral.

Ele discursou perante seus simpatizantes na Flórida prometendo selar as fronteiras americanas e "curar" o país.

A democrata Kamala Harris tinha, até a publicação deste vídeo, 223 votos no Colégio Eleitoral.