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BBC News

Trump é eleito presidente dos EUA pela segunda vez em vitória história

Ex-presidente republicano volta à Casa Branca após 4 anos prometendo selar as fronteiras americanas e "curar" o país.

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 13:29

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 nov 2024 às 13:29
Em uma histórica vitória, o republicano Donald Trump ultrapassou os 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para ganhar a Presidência dos EUA e voltar a Casa Branca.
Na manhã deste 6 de novembro, ainda antes de a apuração das eleições terminar no país inteiro, Trump já havia vencido em Estados cruciais - Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Winsconsin, conquistando o número suficiente de votos no Colégio Eleitoral.
Ele discursou perante seus simpatizantes na Flórida prometendo selar as fronteiras americanas e "curar" o país.
A democrata Kamala Harris tinha, até a publicação deste vídeo, 223 votos no Colégio Eleitoral.
Neste vídeo, a correspondente em Washington Mariana Sanches detalha a vitória trumpista e explica os grupos demográficos em que o republicano se saiu melhor que Kamala, segundo as pesquisas de boca de urna. Confira.

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