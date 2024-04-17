Um dia histórico para a ciência do ES e do Brasil

O dia 11 de abril de 2024 entra para a história da ciência do Espírito Santo e Brasil, quando foi realizada a abertura da 5ª Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do Sudeste. Foi a primeira vez que o evento foi sediado no Estado.

Depois de 14 anos da última conferência, o evento da última semana reuniu mais de 700 estudantes, pesquisadores, mestres, doutores, gestores e lideranças da CT&I dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo na Universidade Vila Velha (UVV).

Em seu discurso na abertura do evento, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, enfatizou que não é possível desenvolver uma política pública tão estratégica e relevante como a de CT&I sem diálogo e participação popular. Além disso, ela comentou que o Sudeste se consolidou como um polo de produção de conhecimento científico e inovação. As perspectivas de futuro do país necessitam estar articuladas às potencialidades dessa região.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/ES), Bruno Lamas, destacou que o Espírito Santo é ousado e tem muito orgulho de receber os importantes estados do Sudeste para cooperarem na jornada de popularização da ciência, tecnologia, qualificação profissional, desenvolvimento do ecossistema e, especialmente, o papel social da inovação.

A reitora da Universidade Vila Velha (UVV), Denise Endriger, primeira reitora mulher de uma universidade capixaba, assinalou que é necessário fortalecer a inclusão na ciência, esta é feita de pessoas, com inovação e recursos. É importante ter a sensibilidade da inclusão de alunos, professores e os diferentes pensares na ciência.

Tive a honra de palestrar na abertura da 5ª Conferência Regional CT&I do Sudeste. Foi um momento marcante em minha caminhada de mais de vinte anos atuando como pesquisador, cientista e professor universitário. Em minha fala apontei que é primordial a priorização de investimentos e a continuidade de políticas públicas de educação, ciência, tecnologia e inovação. A concretização do sonho de uma nação desenvolvida e forte passa por essas potentes áreas.

Com a 5ª Conferência Regional do Sudeste, o Espírito Santo se coloca como protagonista no centro do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Por meio da intensificação de políticas públicas estratégicas, o governo Casagrande promove a integração do poder público, setores produtivos e instituições de ensino e pesquisa na priorização das ações de CT&I, como vetores impulsionadores do futuro e progresso.