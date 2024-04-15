ES sedia conferência nacional sobre Ciência, Tecnologia e Inovação

Pablo Oliveira (a direita), CEO da startup residente do Fonte Hub "Em busca do Vinho", juntamente com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, e Juão Vitor Silva, assessor técnico da SECTI. Crédito: Divulgação

Na última quinta (11) e sexta-feira (12), aconteceu no Espírito Santo a etapa regional de discussões para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5CNCTI), evento do governo federal voltado à formulação de iniciativas públicas para a área. O Estado sediou a etapa da Região Sudeste reunindo, em Vila Velha, líderes e agentes políticos, representantes da sociedade civil, estudantes e empresários das áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Para Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, o evento representou um momento de protagonismo para o Estado, destacando o compartilhamento de informações e a integração regional como aspectos essenciais para o desenvolvimento conjunto.

"É um encontro de pesquisadores, de universidades, de estudantes, de autoridades, de doutores, mestres, instituições como a Finep, como tantas outras que participam aqui, e a população participa", afirma Lamas. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foi uma das convidadas da programação.

A representante da Esplanada dos Ministérios ressalta a importância do momento para a definição de políticas que impulsionarão o país nos próximos anos. "Este é um momento importante para todos nós, de participação e voltado ao debate democrático das políticas públicas do setor, algo que não acontecia há 14 anos", destacou Luciana Santos.

Além dos debates sobre políticas públicas, a conferência também abordou temas cruciais, como a promoção da participação feminina na ciência e na pesquisa, evidenciando a necessidade de incentivar e apoiar mulheres nesses campos.

O evento também foi uma oportunidade para líderes empresariais, como Pablo Oliveira, CEO da startup Em Busca do Vinho, expressarem seu apoio às iniciativas de desenvolvimento e inovação. Oliveira frisou a importância de concentrar esforços na consolidação de políticas públicas que fortaleçam a ciência e a tecnologia. "A defesa desses pilares é fundamental para o desenvolvimento e a volta da produção científica", ressaltou o CEO.