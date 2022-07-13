Taxa de desemprego do ES foi a 9ª menor entre os Estados

Neste início de ano, a taxa de desemprego capixaba foi de 9,2%, ficando abaixo da média nacional (11,1%). Enquanto o Espírito Santo registrou 195 mil pessoas desocupadas com 14 anos ou mais de idade, o país apresentou mais de 11 milhões de pessoas nessa condição preocupante sob o prisma socioeconômico.

Com um rendimento médio real de R$ 2.606,50 no primeiro trimestre de 2022, o Espírito Santo também se destacou com a nona maior renda entre os Estados brasileiros, ficando acima da média nacional (R$ 2.548,06). O citado rendimento médio real habitual de todos os trabalhos no Estado evidenciou um aumento de +1,1% na comparação interanual. Enquanto isso, o rendimento médio do país apresentou redução de -8,6% nessa mesma base de comparação, o que amplia as adversidades dos trabalhadores brasileiros em meio a uma conjuntura com aumento contínuo da inflação.

No primeiro trimestre de 2022, o Espírito Santo contava com quase 2 milhões de pessoas ocupadas no mercado de trabalho, com 14 anos ou mais de idade. Desse total, 65,9% se caracterizavam como empregados, incluindo trabalhadores domésticos, 27,0% trabalhavam por conta própria, 4,7% eram empregadores e 2,4% estavam na classificação de trabalhador familiar auxiliar.

De acordo com a categoria do emprego, 55,7% do total de pessoas ocupadas no mercado de trabalho capixaba se enquadravam no setor privado com carteira assinada, 19,1% no setor privado sem carteira assinada, 17,0% no setor público e 8,2% se caracterizavam como trabalhador doméstico.

Com base na atividade econômica, 18,9% do total de pessoas ocupadas no Espírito Santo estavam trabalhando no comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 12,7% na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 11,7% na indústria geral, 11,4% na educação, saúde humana e serviços sociais, 11,1% no setor de informação, comunicação, atividades financeiras e imobiliárias e 7,2% na construção.