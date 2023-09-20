Essa é uma questão complexa que merece o devido aprofundamento, para evitar a construção de preconceitos sobre a nobre missão dos profissionais da gestão pública. Será que todos os servidores públicos ganham supersalários? Qual a proporção do funcionalismo público que recebe uma remuneração turbinada? Mas o que é um supersalário mesmo?!

Vamos tentar responder essas perguntas de trás para frente. Um supersalário pode ser definido como a remuneração recebida por agentes públicos que supera o limite constitucional do funcionalismo, ou seja, o teto que é recebido por um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que hoje em dia está em R$ 41.650,92.

Para responder a nossa segunda questão utilizamos os dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , analisados pelo instituto República.org, os quais revelam que do total de 11,3 milhões de pessoas que trabalham no setor público brasileiro, com vínculos estatutários, somente uma minoria de 0,06% recebe mais que o teto constitucional.

Essa minoria de fato se beneficia de uma série de “penduricalhos”, podendo chegar a 39 tipos de “rendimentos extras” conforme apontou a reportagem de O Globo. Não podemos estereotipar os profissionais do setor público a partir desse pequeno grupo.

Logo, a resposta ao título deste artigo é: não, apenas uma minoria (0,06%) de funcionários públicos recebe supersalários. Ainda com base nas informações da PNAD/IBGE constata-se que 70% dos funcionários estatutários da administração pública recebe menos de R$ 5.000. A metade dos servidores públicos (mediana) ganha até R$ 3.391,00, o que equivale a cerca de 2,6 salários mínimos. A remuneração média dos funcionários públicos é de R$ 4.400, enquanto a média dos demais 91,2 milhões trabalhadores do país está em R$ 2.900.

Vale ressaltar que 50% dos funcionários públicos possuem nível superior completo, enquanto esse indicador no setor privado é de pouco mais de 11%. Além de possuir maior nível de escolaridade, os trabalhadores estatutários do setor público ingressam nas carreiras por meio de concursos públicos. O elevado nível de exigência dos certames visa fortalecer as perspectivas da impessoalidade e da meritocracia na seleção dos candidatos mais qualificados.

Diferentemente do setor privado, os funcionários públicos não possuem benefícios como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e seguro-desemprego. Em contrapartida o servidor público, após o período probatório depois de aprovação em concurso, adquire estabilidade no cargo.

Esplanada dos Ministérios Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Para além das comparações superficiais entre os setores público e privado, é fundamental evitar generalizações e tentar compreender as desigualdades de remuneração na gestão pública. A mediana dos vencimentos no governo federal é de R$ 10.029. Nas esferas estadual e municipal esse valor reduz significativamente para R$ 4.687 e R$ 2.616, respectivamente.

Essas desigualdades são ainda mais acirradas quando são enfocadas as divisões de poderes. O Judiciário federal congrega as mais elevadas remunerações (R$ 17.999 de remuneração mediana), enquanto os vencimentos mais baixos estão no executivo municipal (R$ 2.604), onde se situa a maior porção dos profissionais do setor público.