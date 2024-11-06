O olhar mundial atraído para o ES

No último mês de outubro aconteceu na Cidade da Inovação, em Jardim da Penha, o Horasis Global Meeting , um dos mais influentes e maiores eventos internacionais sobre sustentabilidade, geopolítica, inovação e práticas ESG (Environmental, Social and Governance). Essa foi a 8ª edição do fórum, que pela primeira vez desembarcou nas Américas. O Espírito Santo foi tratado, pelos organizadores internacionais do evento, como a capital do ESG no Brasil.

De fato, o olhar mundial foi atraído para o ES. Mais de 1,3 mil lideranças globais de 37 nações participaram do evento e trocaram experiências sobre temas centrais para o desenvolvimento sustentável, tais como, macroeconomia, geopolítica, mudanças climáticas, estratégias para a erradicação da pobreza, transição para uma economia de baixo carbono, tecnologias emergentes, entre outros.

O Espírito Santo foi escolhido para sediar o Horasis Global Meeting 2024 por conta do momento positivo de desenvolvimento econômico, pelas boas práticas capixabas em ESG e pelo alto nível de articulação do poder público com os setores empresariais, atributo-chave para consolidar hubs de negócios internacionais no nosso território.

Ademais, o Estado possui uma posição geográfica privilegiada de interconexões com outras regiões brasileiras. Por falar nisso, vale salientar que nos dias de realização do fórum os principais hotéis de Vitória ficaram lotados. Uma excelente experiência para fortalecer a economia do turismo e projetar as potencialidades turísticas de nosso Estado para o Brasil e mundo.

Dentre as inúmeras personalidades que marcaram presença no Horasis foi Paul Clements-Hunt, que é cofundador do conceito de ESG , que surgiu no início dos anos 2000 com o propósito de caracterizar padrões e boas práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e gestão e governança. No evento, Clements-Hunt apontou que o Espírito Santo pode se consolidar como a capital ESG no mundo.

Renato Casagrande e Paul Clements-Hunt Crédito: Cloves Louzada

O entusiasmo dele com o ES é tão significativo que em aproximadamente um ano ele já visitou o estado onze vezes. Em entrevista com o amigo colunista de A Gazeta Abdo Filho , Paul Clements-Hunt apontou que “o Espírito Santo se destaca como um Estado dinâmico e bem governado. Essa visão se alia a uma sociedade empresarial forte e comprometida com a sustentabilidade, o que tem atraído grandes investimentos. [...] Como estado, é politicamente estável. Tem uma visão ESG, tem um plano (ES 500 Anos), e a comunidade empresarial é muito empreendedora".