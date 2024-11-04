ES é forte candidato à nova capital do ESG no mundo

O que vivemos no dia 27 de outubro, com a realização do Horasis Global Meeting e a presença de centenas de líderes globais na Cidade da Inovação do Ifes, é um reflexo do trabalho sólido e comprometido que une os setores público e privado do Espírito Santo. Trouxemos um dos maiores fóruns globais de inovação, sustentabilidade e governança para Vitória, marcando a primeira edição do evento em toda a América Latina.

Esse encontro não foi apenas uma oportunidade para debater temas relevantes para o nosso futuro, ele se tornou uma plataforma de conexões e parcerias que transcendem fronteiras, consolidando o Espírito Santo como um polo de ESG no Brasil e posicionando nosso estado como um forte candidato à nova capital do ESG no mundo.

Os 1,3 mil líderes participantes, de 50 países, tinham um objetivo em comum: construir um futuro mais justo e equilibrado. E foi exatamente isso o que vimos acontecer – uma comunidade global unida, formada por pessoas de diferentes culturas e realidades, mas comprometidas com a mesma causa. O tema, “Construindo Pontes para o Futuro”, refletiu perfeitamente o espírito do encontro.

O Horasis reafirmou nosso compromisso em mobilizar atores, promover diálogos e buscar soluções que garantam um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nosso objetivo é transformar o Espírito Santo em um estado que prioriza o capital humano, a gestão pública eficiente e a criação de um ambiente de negócios favorável. Nossa determinação em atrair investimentos que promovam o desenvolvimento econômico sustentável nunca esteve tão forte.

Estamos iluminando uma economia em ascensão e um território repleto de potencialidades. O fórum somou-se a essa trajetória, destacando as oportunidades globais que o nosso estado pode oferecer.

Com insights valiosos, novas possibilidades foram evidenciadas para o plano "ES 500 Anos", uma estratégia que visa preparar o Espírito Santo para o futuro, com metas até 2035. As discussões nas plenárias e nas mais de 60 sessões abordaram temas que se alinham com nossos objetivos de longo prazo, reafirmando nosso compromisso com práticas sustentáveis e a implementação do conceito ESG em nosso cotidiano. O foco não é apenas no crescimento econômico, mas também em garantir que esse crescimento beneficie a sociedade e o meio ambiente.

O Horasis também foi um espaço para encontros significativos entre líderes empresariais, representantes de governos e instituições.

Ouvir do Paul Clements-Hunt, responsável pela equipe da ONU que criou o conceito ESG, que em tantos anos de estrada nunca viu um cenário tão favorável para o meio ambiente, com ações efetivas, como vê no Espírito Santo, nos mostra que acertamos muito na construção até aqui.

Ver o Estado tendo seu potencial destacado como um centro global de discussões e negócios, apoiado por uma estrutura sólida e uma comunidade empresarial engajada, reforça que nosso Estado não está apenas se abrindo para o mundo, mas que o mundo também encontra aqui um terreno fértil para investimentos e inovação.

Paul Clements-Hunt, executivo que liderou o time da ONU que, no início dos anos 2000, criou o termo ESG Crédito: Divulgação/Cloves Louzada

Este pode ter sido o maior evento diplomático do nosso Estado, destacando as ações que estamos realizando na governança pública, com a participação ativa da sociedade em diversos fóruns, como o movimento empresarial ES em Ação e o Fórum de Entidades e Federações (FEF), formado pelas Federações da Agricultura e Pecuária (Faes), Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Indústrias (Findes), Transportes (Fetransportes) e ES em Ação, e outros. Em paralelo, conseguimos projetar o Espírito Santo no cenário global, dando ao nosso estado a visibilidade que ele merece.

Para chegarmos a esse resultado, foi fundamental a parceria entre governo e setor produtivo, que rapidamente se mobilizou para buscar parcerias, tornando possível a realização de um evento tão importante para o Espírito Santo. A contribuição de cada empresa e instituição, tanto do setor produtivo quanto do público, foi essencial e, sem o empenho de todos, dificilmente o evento teria alcançado a projeção que conquistou.