O mundo invertido da perversidade no Brasil

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Nos últimos anos, o presidente Jair Bolsonaro vem insistentemente e indecorosamente atacando as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Bolsonaro profere ataques estapafúrdios, sem provas, contra o processo eleitoral brasileiro que é considerado uma referência exitosa por instituições e autoridades internacionais.

Em 11 de agosto, foram registrados atos públicos em defesa da democracia nas 27 capitais e em diversas cidades . Esses atos reforçam e chancelam a carta em defesa do Estado democrático de Direito que foi publicada em 26 de julho. Em menos de um mês, o documento já conta com mais de 1 milhão de assinaturas de lideranças de vários segmentos, juristas, banqueiros, empresários, ex-presidentes, professores, artistas, músicos, atletas e outras pessoas com notórias contribuições à história e ao desenvolvimento do país.

A reação desequilibrada à carta e aos atos em defesa da democracia, realizados em todo o Brasil na última semana, demonstram que o presidente vive em uma dimensão paralela sombria semelhante ao mundo invertido da série Stranger Things.

Na série existe o mundo invertido, uma espécie de dimensão paralela que é dominada por um monstro chamado Devorador de Mentes. Nome sugestivo para a alienação bolsonarista, diga-se de passagem. Essa é uma dimensão de decadência, ódio e perversidade. As bravatas e mentiras de Bolsonaro estão conduzindo o Brasil com todo o vapor para o colapso e a decadência da fome, pobreza, desemprego, degradação ambiental, violência, genocídio, nefasta politicagem e negacionismo.

No mundo dos fatos e verdades, é de amplo conhecimento que o movimento em defesa da democracia mobiliza inúmeras representações políticas partidárias e não partidárias contra as fanfarronices e lorotas de Bolsonaro.

Desde a implantação das urnas eletrônicas já ocorreram diversas alternâncias de governos com lisura, transparência e respeito aos resultados das eleições. O presidente e seus filhos foram eleitos várias vezes por tal sistema e nunca questionaram a confiabilidade das urnas eletrônicas. Em 1993 o próprio Bolsonaro defendeu publicamente a apuração eletrônica dos votos.

Por conta do temor real de ser derrotado nas eleições de 2022, Bolsonaro se acovardou e forjou uma falsa narrativa contra as urnas eletrônicas e vem mobilizando seu governo e grupos de apoiadores em sucessivas ameaças e investidas contra o Estado Democrático de Direito.

Insta salientar que todas as acusações infundadas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral já foram desmascaradas e desmentidas com base em robustas evidências e provas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).