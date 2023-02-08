Mais de 100 mil novos empregos nos últimos três anos no ES

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) para o recorte geográfico do Espírito Santo, em 2022 foram contabilizadas 471.449 admissões e 426.634 desligamentos no mercado de trabalho formal. A diferença desses números resultou em um saldo positivo de 44.815 postos de trabalho.

O último mês de dezembro registrou saldo negativo de -6.987 postos. Esse comportamento nas estatísticas do mercado de trabalho pode ser explicado pela sazonalidade de atividades econômicas e o efeito dos desligamentos de postos temporários gerados para atender o aumento de demanda no comércio e serviços, por exemplo, no período que abrange as férias e festas de final de ano.

Na escala dos municípios capixabas, Guarapari (+574 postos de trabalho), Marataízes (+250 postos) e Santa Maria de Jetibá (+50 postos) evidenciaram os maiores saldos de emprego em dezembro de 2022. Por outro lado, Serra (-1.447 postos), Aracruz (-694 postos) e Vitória (-651 postos) apresentaram os menores saldos no mesmo mês.

A exemplo do ano anterior, no acumulado de 2022 todos os grupos de atividade econômicas monitorados pelo Caged no estado computaram saldo positivo de emprego, com destaque para o segmento de serviços (+24.018 postos de trabalho), comércio (+10.404 postos), construção (+5.000 postos), indústria (4.811 postos) e agropecuária (+582 postos).

No período de 2020 a 2022, anos que compõem a base de dados do novo Caged, o Espírito Santo acumulou um saldo positivo de 100.994 postos de trabalho. Em 2020, 2021 e 2022 o estado contabilizou, respectivamente, +2.508, +53.671 e +44.815 postos de trabalho. Um desdobramento do ambiente econômico equilibrado e da ampliação e atração de investimentos para o território capixaba.