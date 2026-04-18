5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Os Pretos Velhos representam sabedoria e acolhimento, trazendo orientação, calma e equilíbrio para os momentos de dificuldade Crédito: Imagem: Rainbow Witch | Shutterstock

Símbolos de sabedoria, paciência e amor incondicional, os Pretos Velhos são entidades muito respeitadas nas tradições de matriz africana, como a Umbanda. Sua energia é acolhedora, firme e profundamente espiritual. Eles representam a cura pela palavra, o aconselhamento, o perdão e a fé — sempre com simplicidade e humildade. Conectar-se com essa força não exige grandes rituais, mas intenção verdadeira, respeito e abertura de coração.

A seguir, veja algumas formas de se aproximar dessa energia de luz!

1. Crie um espaço de conexão

O primeiro passo é preparar um ambiente tranquilo. Pode ser um cantinho da sua casa onde você se sinta em paz . Se quiser, acenda uma vela branca (ou bicolor preta e branca, tradicionalmente associada a essa linha) e mantenha o espaço limpo e organizado. Esse ambiente funciona como um ponto de foco para sua intenção.

2. Oração com fé e simplicidade

Os Pretos Velhos valorizam a fé sincera acima de qualquer formalidade. Você pode fazer uma oração com suas próprias palavras, como se estivesse conversando com um sábio mais velho. Fale sobre suas angústias, peça orientação, proteção e clareza. A conexão acontece na verdade do que você sente — não na perfeição das palavras.

3. Café como elemento de firmeza

O café é um dos elementos tradicionalmente associados aos Pretos Velhos. Você pode preparar uma xícara de café e oferecer com respeito, colocando em um local seguro durante o seu momento de conexão . Mais do que o objeto em si, o importante é o simbolismo: um gesto de entrega, troca e reverência.

Depois da oração, o silêncio também é parte da escuta e é nele que a energia dos Pretos Velhos se manifesta Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

4. Cultive o silêncio e a escuta

Depois de orar ou mentalizar , permita-se silenciar. A energia dos Pretos Velhos é calma, paciente e sutil. Muitas vezes, as respostas vêm como intuições, sensações ou pensamentos que surgem com suavidade. Não é sobre ouvir algo externo, mas perceber o que se revela dentro de você.

5. Pratique a humildade e o perdão

Conectar-se com essa linha também envolve atitude no dia a dia. Os Pretos Velhos ensinam sobre paciência, compaixão e perdão. Observar suas próprias atitudes, agir com mais empatia e evitar julgamentos já é, por si só, uma forma de honrar essa energia. A espiritualidade não está só no ritual — está na forma como você vive.

Respeito sempre em primeiro lugar

É importante lembrar que essas práticas fazem parte de tradições religiosas específicas. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o ideal é buscar orientação em uma casa séria de Umbanda, onde os ensinamentos são transmitidos com responsabilidade. A conexão verdadeira acontece com respeito, consciência e coração aberto.

Por Viviane Pettersen

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