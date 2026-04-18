Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Veja como se aproximar dessas entidades por meio de práticas simples que envolvem fé, silêncio, respeito e abertura espiritual
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 12:53

Os Pretos Velhos representam sabedoria e acolhimento, trazendo orientação, calma e equilíbrio para os momentos de dificuldade (Imagem: Rainbow Witch | Shutterstock)
Os Pretos Velhos representam sabedoria e acolhimento, trazendo orientação, calma e equilíbrio para os momentos de dificuldade Crédito: Imagem: Rainbow Witch | Shutterstock
Símbolos de sabedoria, paciência e amor incondicional, os Pretos Velhos são entidades muito respeitadas nas tradições de matriz africana, como a Umbanda. Sua energia é acolhedora, firme e profundamente espiritual. Eles representam a cura pela palavra, o aconselhamento, o perdão e a fé — sempre com simplicidade e humildade. Conectar-se com essa força não exige grandes rituais, mas intenção verdadeira, respeito e abertura de coração.
A seguir, veja algumas formas de se aproximar dessa energia de luz!

1. Crie um espaço de conexão

O primeiro passo é preparar um ambiente tranquilo. Pode ser um cantinho da sua casa onde você se sinta em paz . Se quiser, acenda uma vela branca (ou bicolor preta e branca, tradicionalmente associada a essa linha) e mantenha o espaço limpo e organizado. Esse ambiente funciona como um ponto de foco para sua intenção.

2. Oração com fé e simplicidade

Os Pretos Velhos valorizam a fé sincera acima de qualquer formalidade. Você pode fazer uma oração com suas próprias palavras, como se estivesse conversando com um sábio mais velho. Fale sobre suas angústias, peça orientação, proteção e clareza. A conexão acontece na verdade do que você sente — não na perfeição das palavras.

3. Café como elemento de firmeza

O café é um dos elementos tradicionalmente associados aos Pretos Velhos. Você pode preparar uma xícara de café e oferecer com respeito, colocando em um local seguro durante o seu momento de conexão . Mais do que o objeto em si, o importante é o simbolismo: um gesto de entrega, troca e reverência.
Depois da oração, o silêncio também é parte da escuta e é nele que a energia dos Pretos Velhos se manifesta (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Depois da oração, o silêncio também é parte da escuta e é nele que a energia dos Pretos Velhos se manifesta Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

4. Cultive o silêncio e a escuta

Depois de orar ou mentalizar , permita-se silenciar. A energia dos Pretos Velhos é calma, paciente e sutil. Muitas vezes, as respostas vêm como intuições, sensações ou pensamentos que surgem com suavidade. Não é sobre ouvir algo externo, mas perceber o que se revela dentro de você.

5. Pratique a humildade e o perdão

Conectar-se com essa linha também envolve atitude no dia a dia. Os Pretos Velhos ensinam sobre paciência, compaixão e perdão. Observar suas próprias atitudes, agir com mais empatia e evitar julgamentos já é, por si só, uma forma de honrar essa energia. A espiritualidade não está só no ritual — está na forma como você vive.

Respeito sempre em primeiro lugar

É importante lembrar que essas práticas fazem parte de tradições religiosas específicas. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o ideal é buscar orientação em uma casa séria de Umbanda, onde os ensinamentos são transmitidos com responsabilidade. A conexão verdadeira acontece com respeito, consciência e coração aberto.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados