ES contabiliza saldo positivo de 29 mil postos de trabalho de janeiro a maio

Os dados acumulados de janeiro a maio de 2022 do mercado de trabalho formal revelam que o Espírito Santo contabilizou 205.238 admissões e 175.749 desligamentos, conforme indica a base de informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Nesse período, o Estado alcançou saldo positivo de 29.489 postos de trabalho. Com tal desempenho o Espírito Santo caminha para, em 2022, superar o resultado histórico de 2021, quando o saldo apresentado foi de +53.736 empregos em 12 meses.

Nos cinco primeiros meses de 2022 todos os grupamentos de atividades econômicas capixabas estão evidenciando saldo positivo, com destaque para o setor de serviços (+14.850 postos de trabalho), agropecuária (+5.913 postos de trabalho), indústria (+4.785 empregos), construção (+3.354 postos de trabalho) e comércio (587 empregos).

Somente no mês de maio de 2022 o saldo de empregos alcançado no território capixaba foi de +11.991 postos de trabalho, o melhor resultado dos últimos anos. Esse saldo de maio representou um crescimento de 1,52% no estoque de empregos, que se encontra em 803.291 empregos ocupados. O mencionado percentual de aumento do estoque de empregos foi o maior registrado entre os Estados brasileiros. A média nacional de crescimento foi de 0,67%.

Seguindo, Mato Grosso do Sul (1,14%), Goiás (1,08%), Mato Grosso (1,02%) e Acre (1,0%) foram os que computaram os maiores percentuais de aumento dos estoques de emprego em maio de 2022. Por outro lado, Rio Grande do Sul (0,16%), Sergipe (0,30%), Santa Catarina (0,32%), Amapá (0,46%) e Paraná (0,48%) registraram os menores crescimentos relativos dos estoques no mercado de trabalho formal.