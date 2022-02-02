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Mercado de trabalho

ES bate recorde na geração de empregos em 2021

Com saldo positivo de mais de 52 mil postos de trabalho o Espírito Santo evidenciou o melhor resultado desde a última década no mercado de trabalho formal

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

02 fev 2022 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
No início desta semana foram divulgados os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que é vinculado ao Ministério do Trabalho Ministério do Trabalho, relativos ao mercado de trabalho formal brasileiro em 2021. Esse banco de informações possibilita o monitoramento do saldo de empregos formais, ou seja, a diferença entre as admissões e desligamentos em um período ou ano analisado.
Com base nessas informações, constata-se que o Espírito Santo alcançou um recorde na geração de empregos em 2021. Com saldo positivo de mais de 52 mil postos de trabalho, o Estado evidenciou o melhor resultado da última década no mercado de trabalho formal.
Em 2011, o saldo registrado foi de aproximadamente 41 mil postos de trabalho. Naquela época os bons ventos sopravam a favor das economias brasileira e capixaba. As contas públicas nacionais ainda operavam em uma condição de equilíbrio e de superávit primário. O desemprego atingia aproximadamente 6,7 milhões de brasileiros, um dos menores níveis da série histórica.

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Dez anos depois, o país se encontra em um contexto bem menos favorável, registrando desequilíbrio e descontrole nas contas públicas, tendência de alta na inflação e elevado número de brasileiros desempregados, mais de 12 milhões de pessoas nessa condição de vulnerabilidade.
Diferentemente da conjuntura brasileira, atualmente a economia capixaba apresenta características mais robustas e favoráveis para o desenvolvimento. As contas públicas estão equilibradas e recebem as maiores notas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2012, uma condição muito importante para a atração de empreendimentos e investimentos. Além disso, o Estado conta com políticas públicas consolidadas que reforçam a geração de emprego e renda, como o Qualificar ES, que desde 2019 vem ofertando cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, para centenas de milhares de capixabas.
Esses são alguns fatores que possibilitam compreender o resultado histórico alcançado pelo Espírito Santo em 2021 no saldo de empregos. Vale lembrar também que a gestão de risco da pandemia, coordenada pelo governo do Estado, garantiu condições para que ocorressem avanços nas estratégias de convivência e na retomada mais consolidada das atividades econômicas.
O Estado se destaca no quadro nacional com elevados percentuais de pessoas vacinadas contra a Covid-19. São mais de 71% das pessoas com a vacinação completa e cerca de 81% da população do ES com ao menos uma dose da vacina.
Na perspectiva econômica, os condicionantes, aqui brevemente comentados, foram essenciais para que o Espírito Santo finalizasse 2021 com um saldo positivo de 52.377 postos de trabalho no mercado formal. Todos os grupos de atividades econômicas no ES evidenciaram saldo positivo no ano passado, a saber, serviços (+22.459), comércio (+15.095), indústria (+9.128), construção (+4.624) e agropecuária (+1.071).
Em 2022, tais condicionantes devem continuar impulsionando a economia capixaba a registrar um desempenho e resultados superiores à média nacional. Para a população isso se traduz em mais oportunidades de qualificação, emprego e renda.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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Empregos (ES) espírito santo Ministério do Trabalho E Previdência
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