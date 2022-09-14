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PIB

Economia do ES supera a média nacional em três bases de comparação

O PIB capixaba fechou o primeiro semestre de 2022 com crescimento acumulado de 3,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, superando o desempenho da economia brasileira (2,5%)

Públicado em 

14 set 2022 às 01:00
Pablo Lira

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Pablo Lira

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo fechou o primeiro semestre de 2022 com crescimento acumulado de +3,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado ficou acima da economia/pib-do-brasil-cresce-12-no-segundo-trimestre-do-ano-afirma-ibge-0922" class="link" target="_blank">média nacional, que foi de +2,5%. Os setores de Serviços e Comércio Varejista tiveram forte influência no resultado com alta de +11% e de +1,5%, respectivamente.
Na comparação entre o segundo e o primeiro trimestre do ano, o PIB capixaba sofreu leve redução de -0,3%, ficando praticamente estável e abaixo do resultado nacional que foi de +1,2%. O resultado se deve ao desempenho da Indústria Extrativa, que computou retração de -12,6%. Por outro lado, foi registrada expansão de +4,4% na Indústria de Transformação.
Nas demais bases de comparação, a economia capixaba se manteve acima da média nacional, apresentando elevação de +4,5% no acumulado dos últimos quatro trimestres, contra +2,6% do Brasil, e de +3,5% frente a +3,2% da média nacional na comparação contra o mesmo trimestre do ano anterior. Em síntese, o desempenho da economia capixaba superou a média nacional em três das quatro bases de comparação consideradas nos estudos do IBGE e IJSN.

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Em valores correntes, o PIB capixaba alcançou a cifra de R$ 44 bilhões no segundo trimestre, um incremento de R$ 4 bilhões em relação ao período anterior. No acumulado de quatro trimestres, a cifra chegou a R$ 162,6 bilhões.
Esses resultados demonstram que a economia capixaba segue crescendo acima da média nacional. Além disso, o Espírito Santo segue em 2022 com saldo de mais de 32 mil postos de trabalho (Caged), com queda na taxa de desemprego e aumento da renda real do trabalho (PNAD/IBGE). Resultados do ambiente institucional equilibrado do ES que potencializa oportunidades sociais e econômicas.
Se nenhum fator atípico acontecer, o Espírito Santo provavelmente fechará o ano de 2022 com crescimento econômico acima da média nacional, atraindo mais investimentos, ampliando empregos e gerando renda para a população capixaba.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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