Economia capixaba cresce mais forte do que a brasileira

Quais segmentos contribuíram para o resultado de destaque da economia capixaba? O comércio varejista ampliado salientou incremento de 17,6% até setembro de 2021. O setor de serviços apresentou expansão de 10,2%. O setor de atividade econômica secundário computou aumento de 8,5%. No setor primário, importantes produtos da agropecuária do ES, como o café conilon, pimenta-do-reino e cacau estão com previsões de safras positivas em 2021.

Complementando a análise que toma como referência o 3º trimestre de 2021, constata-se que o PIB capixaba registrou expansão de 6,0%, enquanto o PIB brasileiro computou crescimento 3,9% na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro trimestres imediatamente anteriores.

A economia capixaba apresentou aumento de 7,2% na comparação interanual, resultado mais robusto do que o observado no PIB do país (4,0%). O PIB do Espírito Santo evidenciou incremento de 2,2% no 3º trimestre de 2021 frente ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste para sazonalidade), ao mesmo tempo a economia nacional computou resultado negativo de -0,1%.

Em epítome, o PIB do Espírito Santo apresentou desempenho superior ao brasileiro em todas as bases de comparações consideradas pelo IBGE e IJSN. Com base nessas evidências, tudo indica que a economia capixaba fechará 2021 com desempenho melhor do que o brasileiro. Além disso, essa tendência provavelmente vai se confirmar para o ano de 2022.

Entre os principais condicionantes que colocam a economia do ES em um contexto mais favorável, podemos citar a eficiência e eficácia da gestão de risco da pandemia coordenada pelo governo estadual, efetividade e nível de adesão da vacinação entre a população, ambiente econômico organizado e equilibrado, o que contribui para a atração de investimentos, e a promoção de políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico de forma integrada com os setores produtivos.