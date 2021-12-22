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Crescimento

Economia capixaba cresce mais forte do que a brasileira

O PIB do Espírito Santo destacou um crescimento de 7,9% no acumulado de janeiro a setembro de 2021, desempenho superior ao alcançado pela economia brasileira (5,7%).

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 dez 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) evidenciam que a economia capixaba cresce mais forte do que a brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo destacou um crescimento de 7,9% no acumulado de janeiro a setembro de 2021 comparado com o mesmo período do ano anterior, desempenho superior ao alcançado pela economia brasileira (5,7%).
Quais segmentos contribuíram para o resultado de destaque da economia capixaba? O comércio varejista ampliado salientou incremento de 17,6% até setembro de 2021. O setor de serviços apresentou expansão de 10,2%. O setor de atividade econômica secundário computou aumento de 8,5%. No setor primário, importantes produtos da agropecuária do ES, como o café conilon, pimenta-do-reino e cacau estão com previsões de safras positivas em 2021.
Complementando a análise que toma como referência o 3º trimestre de 2021, constata-se que o PIB capixaba registrou expansão de 6,0%, enquanto o PIB brasileiro computou crescimento 3,9% na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro trimestres imediatamente anteriores.

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A economia capixaba apresentou aumento de 7,2% na comparação interanual, resultado mais robusto do que o observado no PIB do país (4,0%). O PIB do Espírito Santo evidenciou incremento de 2,2% no 3º trimestre de 2021 frente ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste para sazonalidade), ao mesmo tempo a economia nacional computou resultado negativo de -0,1%.
Em epítome, o PIB do Espírito Santo apresentou desempenho superior ao brasileiro em todas as bases de comparações consideradas pelo IBGE e IJSN. Com base nessas evidências, tudo indica que a economia capixaba fechará 2021 com desempenho melhor do que o brasileiro. Além disso, essa tendência provavelmente vai se confirmar para o ano de 2022.
Entre os principais condicionantes que colocam a economia do ES em um contexto mais favorável, podemos citar a eficiência e eficácia da gestão de risco da pandemia coordenada pelo governo estadual, efetividade e nível de adesão da vacinação entre a população, ambiente econômico organizado e equilibrado, o que contribui para a atração de investimentos, e a promoção de políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico de forma integrada com os setores produtivos.
Em tempo, desejo para nossos queridos leitores um feliz Natal, repleto de luz, saúde e felicidades!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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