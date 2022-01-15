O que Vitória ganha ao se tornar uma metrópole?

Vista do bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O estudo desenvolvido pelo IBGE que fundamentou e fez elevar Vitória à nova condição classifica o fato como novidade. Na leitura que faço, a surpresa vem da constatação, logicamente embasada em dados estatísticos, do rápido processo de ampliação da sua área de influência. Entre 2013 e 2021, a área de influência da atual metrópole Vitória foi acrescida de 3 para 6 regiões de influência imediata e de 27 para 75 municípios. Trata-se, proporcionalmente, da maior expansão de influência registrada no país no período.

O interessante é que nesse movimento o ganho se deu exclusivamente sobre o território do Rio de Janeiro. Esse Estado vê sua área de influência decair de 265 municípios em 2013 para 109 em 2021. Em relação a Minas Gerais e Bahia, praticamente não ocorreram mudanças. Quanto ao Estado da Bahia, o Espírito Santo mantem sua forte influência sobre os municípios do extremo sul – Região de Influência Imediata de Teixeira de Freitas.

Quando falamos da metrópole Vitória, estamos tratando de um território que detém uma massa de riqueza produzida anualmente que equivale a cerca de 55% da massa de riqueza estadual. Ou seja, são cerca de R$ 75 bilhões que, combinados com uma população próxima a 2 milhões, já de princípio chamam a atenção do ponto de vista de mercado, atratividade para negócios e investimentos. Além de contar, agora, com um território ampliado sob sua influência.

Se de um lado vemos nisso vantagens, de outro temos que estar atentos aos problemas e desafios que devem ser enfrentados, sob pena de se perder boas oportunidades e realizar avanços. Alguns deles podemos considerá-los como velhos, entre os quais ressalto, que reputo como central, a questão da governança metropolitana, desafio que remonta décadas. Coloco esse como crucial, pois é a partir dele que outros problemas e desafios poderão ser atacados.