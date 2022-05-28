O efeito bumerangue da intervenção nos preços da Petrobras

Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Fica assim claro que o propósito inerente a esse movimento, sem dúvida carregada de cunho político eleitoral, ou para quem queira, eleitoreiro, é cortar, mesmo que temporariamente, o “cordão umbilical” que permite a fluidez automática de preços entre o mercado externo e interno. Aliás, um “modus operandi” já testado e de memória bem recente. Foi exatamente o que fez Dilma em 2014 para viabilizar a sua reeleição, num cenário que muito ou quase totalmente se assemelha ao atual.

As consequências lá atrás, todos nós sabemos, foram desastrosas. A Petrobrás amargou um prejuízo que segundo estimativas atingiu a cifra de R$ 100 bilhões, além de aumentar enormemente o seu endividamento. É até provável que tenha ajudado na sua reeleição, mas não só não conteve a inflação como jogou o país numa brutal recessão, da qual ainda sofremos as consequências.

Historicamente não se dispõe de nenhuma evidência de que a adoção de mecanismos de controle de preços tenha obtido resultados exitosos. Basta olharmos para nossos vizinhos Venezuela e Argentina. A Venezuela encontra-se praticamente quebrada e com inflação de três dígitos. Na Argentina, a inflação já beira os 53%, e em alta.

Alguém tem dúvidas sobre o que poderá acontecer caso se opte em segurar os preços de combustíveis e gás até as eleições em outubro? Fala-se internamente no governo em se dar uma trégua de três meses nos reajustes. Que, aliás, já se encontram represados no momento, principalmente em relação diesel. Ou ainda que alguém acredite que os preços desses produtos venham a ser reduzidos na ponta do consumo?

E é exatamente no diesel que se concentra o maior perigo, pois além do país precisar importar cerca de 30% para suprir suas necessidades, trata-se do componente que mexe fortemente com a logística que faz funcionar a economia. Essa dependência de suprimento externo agregada ao distanciamento entre preço interno e externo abre brecha para a possibilidade de redução de sua oferta geral. A Petrobras poderá até arcar com o prejuízo pelo fato de comprar mais caro lá fora e vender mais barato internamente, porém não as empresas privadas que operam hoje nesse mercado. Avaliação idêntica pode ser feita para o caso da gasolina.