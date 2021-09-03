Fuzis não constroem instituições fortes e longevas

Esplanada dos Ministérios, com Praça dos Três Poderes ao fundo, em Brasília Crédito: Ricardo Penna

Se bem observarmos, não vamos encontrar na história de desenvolvimento de países casos exitosos que não tenham tido como fator decisivo, senão determinante, instituições sólidas e longevas. Grandes diferenças de níveis de desenvolvimento, portanto, encontram explicações na qualidade das instituições.

E por instituições devemos entender aquelas que sustentam em especial a ordem sociopolítica e econômica, os regramentos explícitos ou implícitos, como também instituições públicas, privadas e da sociedade organizada.

Também a história nos tem mostrado que instituições de qualidade, fortes e longevas não se constroem com fuzis. Ou seja, assim como f eijão e feijoada não combinam com fuzis , da mesma forma também fuzis não contribuem em nada para a construção de instituições de qualidade e para o progresso e o sucesso de um país.

Instituições existem como instrumentos ou instâncias capazes de funcionar como amalgamadores e fiadores de propósitos e interesses construídos e tidos como comuns, portanto coletivos, numa dada sociedade. Elas permitem e asseguram, de forma contínua e com maior assertividade, a passagem entre o presente e o futuro, que por natureza sempre se mostra incerto.

E aqui vale a lembrança do grande pensador francês Alexis de Tocqueville. Tocqueville ao analisar e avaliar os fundamentos da democracia americana, ainda na primeira metade do século XIX, descobriu nas instituições a razão do progresso, mas mais precisamente na capacidade dessas instituições espelharem e operarem fundamentadas no que ele definiu como doutrina do “interesse comum bem compreendido”. Projetou o sucesso dos Estados Unidos no século XX.

Fazem muito sentido as recentes, e também crescentes, manifestações de personalidades, intelectuais, profissionais liberais, instituições empresariais, algumas já tornadas públicas, caso da Associação Brasileira do Agronegócio, e outras mais que certamente virão em reação às constantes ameaças de ruptura da ordem democrática e em favor da redução das tensões políticas e institucionais.