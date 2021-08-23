Juristas alertam para "escalada de atos gravemente ofensivos" à democracia

Policia entra em ação com spray de pimenta para conter manifestantes pró e contra o governo durante manifestação em Copacabana (RJ) Crédito: BÁRBARA DIAS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

"Não bastassem as reiteradas ameaças dirigidas por Bolsonaro ao STF , culminadas pela abusiva e irresponsável apresentação ao Senado de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, surgem agora sinais de que o presidente da República está engajado em fomentar a sublevação de oficiais das polícias militares em favor de seus delírios golpistas", afirma o Prerrogativas.

Nesta segunda-feira (23), o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), coronel Aleksander Lacerda, foi afastado de suas funções depois de convidar "amigos" para a manifestação bolsonarista do dia 7 de setembro em Brasília.

O coronel da PM paulista não se limitou a fazer a convocação para os atos. Ele também disse em rede social que o governador João Doria é uma "cepa indiana", chamou o presidente do Senado (DEM-MG) de "covarde" e o deputado Rodrigo Maia, recém-nomeado secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Estado, de beneficiário de um esquema "mafioso".

Em reunião com governadores nesta segunda (23), Doria disse que bolsonaristas podem sair às ruas armados e pediu que governadores reajam pela democracia.

O Prerrogativas diz que é "intolerável" que as forças policiais "sejam insufladas a tomar parte em manifestações contrárias à integridade das instituições de Estado".

​"Ao agir dessa maneira, Bolsonaro trai abertamente o compromisso obrigatório que os chefes de Estado devem observar ante à Constituição da República, que assegura a intangibilidade do Poder Judiciário e a autonomia federativa dos estados-membros", diz a nota.

"É hora de repelir, de uma vez por todas, o golpismo corrosivo da nossa Democracia e da nosso regime constitucional! O Brasil precisa de uma agenda de reconstrução e não de destruição dos seus laços sociais, políticos e institucionais", segue o texto.

Leia a íntegra da nota do Prerrogativas abaixo:

"Em sua constante defesa da estabilidade democrática, o grupo de juristas Prerrogativas, composto por profissionais e docentes da área jurídica, vem alertar a sociedade brasileira para a escalada de atos gravemente ofensivos ao Estado de Direito, praticados pelo presidente da República e por seus apoiadores.

Não bastassem as reiteradas ameaças dirigidas por Bolsonaro ao STF, culminadas pela abusiva e irresponsável apresentação ao Senado de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, surgem agora sinais de que o presidente da República está engajado em fomentar a sublevação de oficiais das polícias militares em favor de seus delírios golpistas.

Assim como não há pertinência constitucional a retaliações contra o legítimo exercício da jurisdição pelos magistrados do Supremo, é intolerável que as forças policiais dos estados da Federação sejam insufladas a tomar parte em manifestações contrárias à integridade das instituições de Estado.

Ao agir dessa maneira, Bolsonaro trai abertamente o compromisso obrigatório que os chefes de Estado devem observar ante à Constituição da República, que assegura a intangibilidade do Poder Judiciário e a autonomia federativa dos estados-membros. As atitudes subversivas de Bolsonaro e de seus apoiadores buscam deteriorar a autoridade do STF e dos governadores.