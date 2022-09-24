Desindustrialização no Brasil passa longe da agenda eleitoral

O que o Brasil precisa é de um choque de competitividade. E isso ocorrendo simultaneamente num âmbito mais abrangente, que poderíamos denominar de competitividade sistêmica, e outro contemplando internamente processos produtivos. No primeiro caso envolveria necessariamente fortes investimentos em infraestrutura para geração de facilidades e externalidades de livre acesso. No segundo, pressupõe tirar o país do atraso em termos de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação.