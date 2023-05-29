Curitiba, um bom exemplo para todo mundo

Curitiba Crédito: Divulgação

A vida me trouxe para Curitiba, uma cidade referência em múltiplas áreas da gestão urbana e que garante aos seus moradores qualidade de vida e eficiência nos serviços públicos. Quero aproveitar ao máximo essa nova etapa de minha existência para vivenciar e aprender com uma cidade que se mantém, já faz tempo, na vanguarda urbana.

A minha primeira sensação ao chegar na capital do Paraná é que ela é feita para que as pessoas queiram permanecer morando nela. Quem já não ouviu falar que quem vai para Curitiba, fica?

Curitiba é famosa por seus maravilhosos e bom cuidados 30 parques e 15 bosques que podem ser visitados e frequentados gratuitamente. Os meus treinamentos de corrida ocorrem, por exemplo, na área verde do Parque Bacacheri, muito próximo da minha casa. Todos os parques possuem imensas áreas verdes e estrutura de qualidade para atividade física.

A cidade promove continuamente campanhas educativas sobre as melhores formas para o descarte do lixo. Os seus programas de incentivo à reciclagem e ao descarte correto de materiais não recicláveis são reconhecidos internacionalmente.

A limpeza pública por aqui da gosto de ver, por isso fico observando o tempo todo durante meus deslocamentos. Curitiba é a única cidade brasileira incluída na lista das 28 cidades mais limpas do mundo publicada em fevereiro pelo site inglês Hassle. Outras cidades que entraram no ranking foram a australiana Sidney, a japonesa Tóquio e a norte-americana Chicago. A colombiana Bogotá e a capital paranaense são as únicas representantes da América do Sul na lista.

A cidade acabou de completar 330 anos de existência amplificando sua cobertura verde com o plantio de 330 mil novas mudas de árvores. Aqui sempre tenho a sensação de que estou em uma cidade que verdadeiramente ama o verde, e quem ama cuida. O curitibano cuida muito bem de suas árvores.

Com quase 2 milhões de habitantes, a capital paranaense representa a quinta maior economia municipal do Brasil, o que a torna um dos mais importantes centros econômicos do país. Ela destaca-se ainda pelo seu sistema de transporte urbano. A rede de transporte coletivo é integrada, o que permite ao passageiro o pagamento de uma só tarifa para o trânsito por diferentes linhas. Em determinadas áreas, os ônibus transitam por corredores exclusivos para esse tipo de transporte. Funciona muito bem e com muita agilidade, diga-se de passagem.

A vida cultural é riquíssima e se expressa por meio dos seus cinemas, teatros, bibliotecas, museus, locais históricos, pontos turísticos e centros culturais. O calendário de festividades é composto por festivais de música, de teatro, dos quais se destaca o Festival de Teatro de Curitiba, considerado o maior da América Latina. A cidade respira o verde e a cultura. Bons ares!

Na semana passada visitei o Museu do Holocausto, que reúne um grande acervo de itens que mantêm viva a memória daqueles que perderam suas vidas nos campos de concentração, além de dar voz aos sobreviventes com vários testemunhos do genocídio perpetrado pelos nazistas. Uma visita dura, triste, que nos leva a muitas reflexões. Uma visita necessária.

Curitiba tem ótimos índices de educação. Apresenta o menor índice de analfabetismo e a melhor qualidade na educação básica entre as capitais brasileiras. A cidade foi citada em uma recente pesquisa publicada pela revista Forbes, como a 3º cidade mais sagaz do mundo, que considera esperta a cidade que se preocupa, de forma conjunta, em ser ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo econômico.