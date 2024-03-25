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Corretoras

Creci-ES reforça a importância das mulheres dentro do mercado imobiliário

Elas têm se tornado cada vez mais essenciais no mercado imobiliário, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do setor

Publicado em 25 de Março de 2024 às 17:23

Públicado em 

25 mar 2024 às 17:23
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Corretora de imóveis
As corretoras de imóveis desempenham um papel importante no setor imobiliário Crédito: Shutterstock
* Aurélio Capua Dallapicula
A data de 8 de março foi Dia Internacional da Mulher, porém o dia das mulheres, dentro e fora do mercado imobiliário, de fato, são todos os dias. As corretoras de imóveis têm se tornado cada vez mais essenciais no mercado imobiliário, proporcionando segurança e agilidade nas transações, e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do setor.
Já são quase 5 mil Corretoras inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª região (Creci-ES) do total entre homens e mulheres, que já ultrapassam 14 mil profissionais atualmente.
No Brasil, a atividade de corretagem de imóveis foi regulamentada em 27 de agosto de 1962, com a criação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e dos conselhos regionais (Creci). Com a promulgação da Lei 6.530/78, para atuar como corretor, passou a ser obrigatório obter uma formação específica, bem como continuou a obrigatoriedade de registrar-se no Creci.
Veio o avanço da tecnologia e a popularização da internet, as corretoras de imóveis também se adaptaram às novas formas de comunicação e venda. Surgiram então as corretoras on-line, que oferecem, por plataformas digitais, a negociação de imóveis, facilitando o processo para compradores e vendedores.
Conselheiras do Creci-ES
Conselheiras do Creci-ES: iniciativas para promover a igualdade de gênero Crédito: Creci-ES/Divulgação
As corretoras de imóveis desempenham um papel importante no setor imobiliário, promovendo a igualdade de gênero e oferecendo uma perspectiva única para os clientes. Sua presença é essencial para uma indústria imobiliária inclusiva e diversificada.

Iniciativas

O Creci-ES desenvolve algumas iniciativas em prol das mulheres, visando promover a igualdade de gênero, incentivar a participação feminina no mercado imobiliário e combater qualquer tipo de discriminação ou violência contra as mulheres. Algumas dessas iniciativas incluem:

01

Divulgação de vagas de trabalho

O Creci-ES promove a divulgação de vagas no mercado imobiliário, incentivando a participação de mulheres em cargos de liderança e empreendedorismo.

02

Capacitação e treinamento

São oferecidos cursos e capacitações específicas para mulheres interessadas em ingressar na área ou aprimorar seus conhecimentos no mercado imobiliário.

03

Campanhas de conscientização

O Creci-ES realiza campanhas frequentes para conscientizar sobre a importância da igualdade de gênero no setor, combater a discriminação e incentivar um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo.

04

Atuação contra violência e assédio

O conselho trabalha para conscientizar sobre a violência e o assédio contra as mulheres no mercado imobiliário e oferece suporte e orientação para casos de denúncia.

05

Participação em eventos e movimentos

O Creci-ES incentiva a participação de mulheres em eventos, congressos e fóruns relacionados ao mercado imobiliário, visando promover a visibilidade feminina e fortalecer o empoderamento feminino no setor.

Convite

E no próximo dia 27 de março, a Secretaria de Estado das Mulheres, juntamente com Creci-ES, Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e demais órgãos competentes, convidam as mulheres a participar do evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher: “Mulheres na liderança: como crescer no mundo digital e desenvolver liderança!”.
O evento acontece no dia 27 de março, às 8h30. Venha e colabore com a doação de um pacote de absorventes. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://crc-es.org.br/novos-eventos.
* Aurélio Capua Dallapicula é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª região (Creci-ES)
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Aurélio Dallapicola: "A presença das corretoras é essencial para uma indústria imobiliária inclusiva e diversificada" Crédito: Flávia Martins

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