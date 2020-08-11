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Dez dicas para qualquer tempo

Decidi  compartilhar algumas dicas fáceis de usar para conter a saudade e a vontade de sair por aí. Use sem moderação

Públicado em 

11 ago 2020 às 14:07
Mariana Reis

Colunista

Mariana Reis

Mulher cuidando de plantas
Cultive flores ou aposte numa horta. Não é necessário ter grandes espaços para se ter um cantinho com mais cor e aroma. Crédito: Freepik
Nesta quarentena, que parece não acabar nunca, desenvolvi listas e dicas sobre vários assuntos: pessoas, livros, tarefas e desejos. Mas elas valem para qualquer época da vida, com ou sem pandemia. Estamos precisando de um sossego pra alma, um pouco mais de paz, de ar puro. Esse parece que ser um dos mais desejados, não é? Respirar sem barreiras.
Mas enquanto não somos nocauteados pelos abraços sem proteção alguma, decidi compartilhar mais algumas dicas fáceis de usar para conter a saudade e a vontade de sair por aí. Eu também não vejo a hora de sair sem contraindicação. A liberdade faz curva em nós. Aprecie sem moderação.

1 - Cultive flores

Cultive flores ou aposte numa horta. Hoje com os serviços de entrega você pode escolher todos os tipos de temperos e plantas. Não é necessário ter grandes espaços e uma dose de amor será suficiente para que seu cantinho tenha mais cor e aroma. Aliás, o momento pede exatamente isso. Flutue.

2 - Prepare o café

Mulher tomando chá; mulher tomando café
Passe um tempo preparando seu café. A bebida tem seu tempo e nós também Crédito: Freepik
Passe um tempo preparando seu café. Deixe a água ferver e espere para escoar os pensamentos que insistem em atrapalhar. Se puder, moa o grãos na hora. Depois despeje suavemente a água sobre o coador. Café tem seu tempo e nós também. Deguste.

3 - Rotina

Faça exercícios e tenha uma rotina. Vale varrer com doçura as sensações que nos prendem, como: medo, incertezas e insegurança. Se der, limpe os vidros, isso facilita enxergar melhor a transparência da alma dos dois lados – de fora e para dentro. Se sentir vontade de jogar água para transbordar a coragem, jogue.

4 - Mantenha a esperança

Mantenha a esperança. Eu acendo velas mas você pode acender a chama da gratidão. Escreva num papel três coisas pelas quais você gostaria de agradecer. Quase sempre esquecemos e faz diferença. Experimente.

5 - Seja firme

Mulher usando máscara e álcool em gel
Use máscara em todos os momentos Crédito: siraphol s. / Freepik
De jeito nenhum tire a máscara. Tem um ser louco pelo ar só esperando um vacilo seu para adentrar por seu nariz e boca. Vale até para ir jogar o lixo fora, tá? Se liga.

6 - Redobre a atenção

O momento pede plenitude. Não vale meio-termo para os sentimentos de respeito, compaixão, cuidado e esperança. Pratique.

7 - Faça um doce

Faça um doce de banana. Fácil e prático. Apenas bananas maduras e água. Vai te exigir paciência em movimento mas o resultado, além de delicioso, será também o perfume que fica na casa. Arrisque.

8 - Ouça música

Meus amigos com deficiência auditiva também costumam sentir a vibração nas caixas de som para entender o ritmo. Vale todos os estilos. Caso seu corpo te tire pra dançar, aceite.

9 - Cuide-se

Se você tem que sair para trabalhar, trabalhe para ser melhor. Proteja-se e insista.

Tenha calma

Tenha calma para resolver os perrengues que aparecem no dia a dia e não esqueça de comemorar as soluções. Acredite ou tenha fé, tudo vai se ajeitando. Porque tem dias que dá vontade de soltar os sentimentos e deixá-los ir. Às vezes, penso que crio muitas filosofias para o meu viver. Deve ser a maturidade. Mas tem uma que quero patentear: seja você e continue sua caminhada. Afinal, coragem sem filtros é para poucos.

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Mariana Reis

Mariana Reis é mestranda em Sociologia Política, Administradora , TEDex, Colunista e Personal Trainer

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