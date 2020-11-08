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Na vida

No balanço do mar, ou no tombo do navio?

Perceba, o universo tem regras ocultas... E outras, claríssimas. Ambas existem. Algumas, contudo, podem mudar subitamente, dependendo do nosso grau de presença.

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 nov 2020 às 05:00

Colunista

Mulher abrindo a porta
Dizer sim para si, sim para a vida, sim para nossa própria verdade, é abrir as portas para pequenos, ou grandes, milagres, todos os dias Crédito: Shutterstock
Engraçado, quando nossa tristeza é justificável, sem querer nos apegamos a ela. É que quando nossa reclamação encontra justificativa, endurecemos, persistimos na bronca. Do mesmo modo, quando nossos ciúmes, inseguranças e desconfianças encontram razão que justifique, nos entregamos à dor – ou ao conflito.
Mas você abriria mão dessas sensações pelo impossível? Você substituiria o controle da razão, pela ocorrência daquilo que chamamos de milagre? Pela prática daquilo que não foi tentado ainda?
Eis um exercício de presença fortíssimo. Olhar para uma situação desconfortável, ainda que justificável, e se perguntar: eu trocaria isso pelo impossível?
Como disse, você também pode chamar de milagre, de magia, de sobrenatural, de incrível! Pode chamar daquilo que a vida oferece “na bandeja da surpresa”, ou daquilo que o mundo entende como muito difícil, improvável, raríssimo...
Perceba, o universo tem regras ocultas... E outras, claríssimas.

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Ambas existem. Algumas, contudo, podem mudar subitamente, dependendo do nosso grau de presença.
Ou seja, depende da nossa capacidade de desapegar da lógica, do medo, do passado e do futuro, para nos mantermos no aqui-agora, neste exato momento: presente!
Não duvide, nosso grau de presença pode alterar a realidade e transformar a matéria. Assim, manter-se pensando fixamente nas justificativas lógicas para o que estamos sentindo, obscurece nosso grau de presença e arranca da gente a chance de enxergar além... Não duvide a constância do julgamento é uma venda, um cabresto.
Por isso, ampliar a consciência é basicamente, ao invés de julgar e justificar o que sentimos, nos mantermos presentes, despertos e co-criativos.
"Por isso, ampliar a consciência é basicamente, ao invés de julgar e justificar o que sentimos, nos mantermos presentes, despertos e co-criativos"
Maria Sanz - Colunista
Um exercício... Sabe aquela máxima que diz “não, não pode” ou “não, não existe”, até que vem de lá alguém e assina, vem alguém e assume, vem alguém e edita, vem alguém e descumpre, e tudo muda?
Então, é aquela historia, simplesmente não era possível, até que alguém foi lá e fez.
Pense comigo, impossibilidades podem ser como rochas que se moldam sob a força das águas, lentamente. Ou aladas, como uma lagarta branca se transforma numa borboleta exótica, de repente.
Depende da confiança, da fé, ou simplesmente da presença, no sentido mais amplo que exista.
Por isso o que chamamos de fortalecimento interior, significa nutrir-se das próprias raízes, do autoconhecimento, ao invés de se alimentar do meio externo, ou do que os outros dizem.
Bem, eu acredito. Apesar de não termos controle sobre absolutamente nada, influenciamos nosso destino (esse mesmo, pra daqui cinco minutinhos).
É matemática basicamente...
Lembra? Somos ferramentas, plantio, colheita, replantio. Dizer sim para si, sim para a vida, sim para nossa própria verdade, é abrir as portas para pequenos, ou grandes, milagres, todos os dias.
Por isso, presença para apontar a proa do barco para onde se deseja realmente chegar, apesar do medo ou dos perigos, é nutrir a aprendizagem, às vezes no balanço do mar, noutras no tombo do navio.

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