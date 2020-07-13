Não há surpresa com falhas da democracia onde ela nunca existiu

Andrzej Duda, político ultraconservador reeleito para a presidência da Polônia Crédito: Andrzej Duda/ Flickr

Para a teologia política medieval, o rei possuía dois corpos: o material e o político – este imortal e simbólico.

Para os atuais autocratas, a imortalidade política continua a ser o objetivo central. Putin, por exemplo, passou a adotar curioso estratagema, viável no marco do semipresidencialismo faux adotado no país: alternar-se como presidente ou primeiro-ministro, logrando assim permanecer no poder por 20 anos – e sabe quantos mais após a recente aprovação de emenda constitucional.

Não deveríamos nos surpreender com as vicissitudes da democracia onde ela nunca existiu: o país só teve duas experiências eleitorais – ambas sob Boris Yeltsin, que estabeleceu o padrão corrupto e não competitivo característico; em nenhuma ocorreu transferência de poder do incumbente a um desafiante.

A trajetória da Polônia não difere muito, salvo nas últimas duas décadas, quando a democracia floresceu, mas foi submetida a testes de estresse não triviais. Foi o único país no qual o ideal dos dois corpos do rei poderia ter se materializado – e não só simbolicamente. Os irmãos Kaczynski – Lech e Jaroslaw –, fundadores do PiS (Partido Paz e Justiça), governaram o país como presidente e primeiro-ministro em 2006-2007. E eram gêmeos. O fim da experiência foi trágico: Lech faleceu em um acidente aéreo que também ceifou as vidas de metade do seu gabinete.

Jaroslaw fora o braço direito de Lech Walesa (de quem tornou-se inimigo), cujos governos se caracterizaram por graves conflitos sobre os papéis de primeiro-ministro e presidente. O primeiro governo dos Kaczynski, contudo, foi estável e moderado. E as duas gestões da atual oposição (Plataforma Cívica, 2007-14) consolidaram certa institucionalidade liberal no país. A União Europeia tem sido o fiador da democracia. A resposta à questão contrafactual sobre o que aconteceria em sua ausência é que provavelmente teria se tornado muito instável.

Jaroslaw permanece como líder do PiS, que neste domingo (12) foi às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais em pleito apertadíssimo. O PiS já não será hegemônico mesmo que ganhe. Perdeu o controle do Senado em 2019 e não contará com o quórum de 3/5 exigido para derrubar vetos presidenciais caso seja derrotado. Se vencedora, a oposição – internacionalista e liberal – poderá construir um dique contra as iniciativas iliberais do PiS.