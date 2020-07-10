Pandemia pode elevar pobreza na América Latina, diz ONU

O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Na avaliação de Guterres, a recuperação da covid-19 na América Latina exige uma transformação do modelo de desenvolvimento. "A igualdade é a chave para o controle bem-sucedido da pandemia e para uma recuperação econômica sustentável na América Latina e no Caribe", afirma ele.

DIREITOS HUMANOS

A autoridade enfatiza a importância do respeito aos direitos humanos, considerando que "a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres precisam estar no centro da resposta", ao ressaltar que as mulheres têm sofrido um impacto desproporcional na pandemia, em parte porque muitas delas trabalham em atividades informais, mais atingidas pela crise.