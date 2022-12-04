Me deixem em paz

Eu já não aguento mais... E segue o samba-revolta que diz muito do perrengue que mais tem me incomodado nos últimos tempos. Na verdade, eu ando mesmo é de saco cheio com os showzinhos diários dessa galera vaidosa batizada pelos veículos de comunicação de “turma dos famosos”. Uma turminha armada até os dentes de sorrisos, bobices e credulidades, num plantão permanente à porta de todas as mídias, mendigando flashes, closes e uma citação, que seja, assinada pelos seus deuses supremos: os “influencers”.

Mas você acredita mesmo que essa turminha boba me apoquenta mesmo? Que nada... Nem um pouquinho. Os esforços dessa galera, buscando um lugar de destaque nas prateleiras da vaidade, me faz mesmo é rir de montão. Não tenho como não rir diante de cada notinha, cada foto e cada declaração que vejo por aí. Ainda mais quando elas são da maior importância. Pra eles, claro. Ontem mesmo li um quarto ou quinto repeteco daquela insuperável senhora paulista: “Zilu diz que precisa aprender a perdoar a traição de Zezé”.

Notinhas desimportantes como esta brotam a cada momento nas floreiras dos desocupados. Olha só: “Carlos Alberto de Nóbrega revela que não é amigo de Faustão”. Outra: “Por que Jojô Todynho se casou de cara amarrada?” Mais uma: “'Adoro entretenimento bagaceiro', diz Ícaro Silva". E segue a carruagem: “Make gótica de João Guilherme, filho do Faustão, impressiona”.

Os leitores principiantes nesse fashion world de araque se veem meio perdidos. Só os verdadeiros militantes é que manjam do babado todo. Duvido, pois, que você saiba quem é MC Créu, Felipe Castanhari, Kerline, Viih Tube, Suzi Sassaki, Rick Bonadio, Ste Viegas, Victor Pecoraro. Talvez tenha uma vaga ideia de quem seja Rafa Vitti. Ele que impressionou um colunista com a sua “habilidade de rebolar no bambolê”? Acho que pra entrar nessa dança você precisa contratar um professor particular e fazer um intensivão.

Mas uma coisa devo admitir: apesar da certeza de que os devotos deste mundinho pom-pom poderiam enriquecer suas vidas com boas leituras e nobres interesses, eles estão lá porque acham que um mergulho numa piscina de futilidades é o que de fato faz a vida borbulhar. O que lhe parece melhor ao ler os jornais da manhã: “Aumentam os casos de Covid” ou “Ana Hickmann nega atrito com Adriane Galisteu”? “Chuvas intensas alagam ruas e invadem residências” ou “Diego Montez, de Bom Sucesso, revela que foi rejeitado 10 vezes pela Globo”. Um ensopadinho de jiló ou um chocolatinho belga?