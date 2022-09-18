Assim é (se lhe parece): Vitorinha está bem diferente

Praça 8, ilustração da crônica de Marcos Alencar Crédito: Amarildo

Tomo emprestado o título da famosa peça de Pirandello para me ajudar no aprendizado da nova geografia da capital. Um redesenho nascido a partir de um novo conceito territorial centralizador. Para os que aqui cresceram essas mudanças foram como o sopro frio de nosso primo distante, o vento sul. Imagino que a obsessão plantonista do capixaba às mídias sociais e o encantamento dos recém-chegados que aqui se aninharam sejam os responsáveis pelas mudanças.

Uma dessas interferências dói bastante em nossa memória: sem mais nem menos deixaram o relógio da Praça Oito falando sozinho. Ele que passou quase todas as horas e minutos da vida cravado no Centro da cidade, assuntando as conversas no famoso café, ali em frente, e tempos depois conferindo o entra e sai da matriz do banco do Estado, assiste agora a mais uma descompromissada prática do “quem sabe não é melhor assim”. E então ele passa a dividir seu reino com o nascimento do novo Centro urbano expandido.

Assim é que a Vila Rubim e o Parque Moscoso passaram a fazer parte, no atual conceito territorial, de “Centro da cidade”. Centro este que, até então, era formado pela Praça Oito, Praça Costa Pereira, antiga praça da Independência , Cidade Alta (onde ficam a Catedral e a Gaiola de Ouro (apelido dado às casas construídas na encosta, de costas para o Morro da Televisão, endereço de famílias tradicionais. Esse Centro seguia na direção sul até o cruzamento da Rua General Osório. Onde começava o bairro Parque Moscoso. No sentido norte o centro se estendia até quase a escadaria Ilma de Deus, na subida para o Saldanha.

Por falar em Saldanha, mais uma mudança começa a brotar ali. O clube Saldanha da Gama, que reinou por muitos anos no velho Forte de São João, acaba de vestir roupa nova e vem sendo apresentado aos moradores como uma grande atração do...” Centro da cidade”. Logo ele, o Forte de São João, que há décadas empresta o seu nome ao bairro onde está ancorado. E que vai até aos limites de Jucutuquara. Será que o novo centro também vai chegar até lá? O saudoso craque Fontana, orgulho dos moradores do bairro, se vivo fosse bateria de frente com os atacantes.

Outra mixórdia nesta imensa pia batismal. Não é que resolveram apelidar nossa Ilha de “Vitorinha”? Uma imperdoável apropriação indébita. Esses padrinhos chegaram muito, mas muito, atrasados. Esse carinhoso diminutivo já tem dono. Vitorinha era o apelido do saudoso Cine Vitória. Um pequeno, simpático e calorento cinema que ficava quase no início da Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho conhecido como Avenida Capixaba. Vitorinha já era ele há décadas. Primeiro e único.

Ah... não me perdoaria se deixasse de registrar aqui que o bar que funcionava ao lado do cinema fazia um picolé de coco inesquecível.