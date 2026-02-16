Marco Bravo
Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

Corais em colapso: o alerta que chega também ao Espírito Santo

Nosso litoral abriga bancos de corais e recifes associados a algas calcárias, com registros importantes em áreas como Guarapari, Anchieta e, de forma ainda mais expressiva, no arquipélago de Trindade e Martim Vaz

Vitória
Publicado em 16/02/2026 às 03h30


