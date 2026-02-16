Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória
Corais em colapso: o alerta que chega também ao Espírito Santo
Nosso litoral abriga bancos de corais e recifes associados a algas calcárias, com registros importantes em áreas como Guarapari, Anchieta e, de forma ainda mais expressiva, no arquipélago de Trindade e Martim Vaz
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00