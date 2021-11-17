Vitória vai pagar o 13° salário de uma vez só. E faltam poucos dias

A Prefeitura de Vitória
vai antecipar para novembro o pagamento integral do 13° salário para os servidores municipais. A antecipação salarial vai injetar aproximadamente R$ 50 milhões no mercado, segundo cálculos da PMV.
Serão beneficiados 11.569 servidores ativos, 4.721 aposentados e 1.098 pensionistas.
O benefício será pago aos servidores ativos no dia 26 deste mês. Para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
(IPAMV), o depósito será no dia 29.
"A antecipação é resultado do intenso trabalho de ajuste fiscal iniciado em janeiro, logo que assumimos. Expressa nosso reconhecimento e agradecimento aos servidores da Prefeitura de Vitória pela dedicação, assim como nosso empenho pelo fortalecimento do comércio do município", diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Por lei, os trabalhadores brasileiros recebem a primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro; a segunda, com os descontos devidos, até 20 de dezembro. Mas a legislação também permite a antecipação, a critério do empregador.