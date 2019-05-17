Vítimas de homicídio no ES têm, em média, 30 anos de idade

Nos primeiros quatro meses do ano, foram assassinados 339 homens e 32 mulheres no Espírito Santo. Crédito: Divulgação

De janeiro a abril deste ano, as 371 pessoas assassinadas no Espírito Santo tinham, em média, 30 anos. A idade varia conforme o sexo. As mulheres mortas violentamente (8,6% do total) têm faixa etária média de 36 anos, enquanto os homens têm 29 (91,4%). O tempo de vida das vítimas vai dos 12 aos 73 anos.

Os números

Nos primeiros quatro meses do ano, foram assassinados 339 homens e 32 mulheres. Outra vítima não teve o sexo identificado. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Renovar é preciso

Conhecida casa de entretenimento adulto de Itapoã, em Vila Velha, afixou banner em sua fachada e informa aos seu frequentadores que está sob nova direção.

O papel da Câmara

Os servidores da Câmara Municipal de Anchieta estão mais aliviados. Depois de uma escassez à moda venezuelana, chegou um carregamento de papel higiênico na Casa.

Mania de grandeza

As taxas de capital de giro do Banestes, principal demanda de micro e pequenos empresários, são mais altas que as cobradas por Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.

Fiquem espertos

Aviso aos incautos: o Ministério Público Estadual está de olho nos políticos que estão oferecendo serviços gratuitos à população (eleitores), como assistência médica e odontológica.

Um perigo

De um internauta criativo: “Cabeça vazia é oficina do Olavo”.

Capital da desilusão

Do jornalista capixaba Ricardo Jarrão, recém-aposentado do Senado e profundo conhecedor dos bastidores de Brasília, desencantado com o nível do Congresso e do Executivo atuais: “Restam-nos o STF ou Paris”.

Paris é uma festa

A coluna acha que a segunda opção é, no momento, a mais sensata.

Alguém explica?

O governo e seus áulicos dizem que os cortes orçamentários justificam-se porque a Educação brasileira é muito deficiente. Mas, vem cá: se ela é fraca, a solução é cortar mais verba ainda?

A ministra vem aí

Está sendo organizado nas redes sociais um protesto contra a ministra Damares Alves, que amanhã à tarde, na Assembleia, vai receber a Ordem do Mérito Domingos Martins no grau grã-cruz, proposta pelo deputado Lorenzo Pazolini.

Vamos torcer

Aliás, nos meios políticos há quem diga que ao conceder a maior honraria do Legislativo capixaba à polêmica ministra, Pazolini, ex-afilhado político de Magno Malta, teve uma “recaída”. Mas dizem que tem cura.

Povo na rua

Idiotas úteis, uni-vos!

Até quando?

O professor Luiz Fernando Schettino, da Ufes, está indignado com tantos casos de diplomas falsos, inclusive no ES: “Até quando não teremos uma banco de dados das instituições de ensino ao emitirem diplomas?”.

Há vaga

Cinco escritores já estão inscritos para concorrer à cadeira 9 da Academia Espírito-Santense de Letras: Sérgio Blank, Roberto Vasco, Rômulo Felipe, Marcelo Neto e Alyne Mendonça. A eleição é no dia 10 de junho.

Café ralo

Entra governo (federal e estadual), sai governo, e a situação continua: parte da exportação do café capixaba está sendo escoada pelo Porto do Rio de Janeiro. Pelo Porto de Vitória, defasado e acanhado, o produto é colocado em pequenos navios e levado para os grandes portos.

Café ralo 2

Empresário capixaba do setor lamenta que esteja mais barato escoar a produção de café do ES por rodovias. “Pior que isso é o preço do café, que não remunera nem o custo. As consequências virão no segundo semestre e no próximo ano”, alerta.

Procura-se

A Prefeitura de Cariacica ainda não sabe onde vai alojar os 100 homens da Força Nacional de Segurança que chegam em julho

Alô, eleitor!