Vítimas de homicídio no ES têm, em média, 30 anos de idade

Nos primeiros quatro meses do ano, foram assassinados 339 homens e 32 mulheres no Espírito Santo.Crédito: Divulgação
De janeiro a abril deste ano, as 371 pessoas assassinadas no Espírito Santo tinham, em média, 30 anos. A idade varia conforme o sexo. As mulheres mortas violentamente (8,6% do total) têm faixa etária média de 36 anos, enquanto os homens têm 29 (91,4%). O tempo de vida das vítimas vai dos 12 aos 73 anos.
Os números
Nos primeiros quatro meses do ano, foram assassinados 339 homens e 32 mulheres. Outra vítima não teve o sexo identificado. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Renovar é preciso
Conhecida casa de entretenimento adulto de Itapoã, em Vila Velha, afixou banner em sua fachada e informa aos seu frequentadores que está sob nova direção.
O papel da Câmara
Os servidores da Câmara Municipal de Anchieta estão mais aliviados. Depois de uma escassez à moda venezuelana, chegou um carregamento de papel higiênico na Casa.
Mania de grandeza
As taxas de capital de giro do Banestes, principal demanda de micro e pequenos empresários, são mais altas que as cobradas por Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.
Fiquem espertos
Aviso aos incautos: o Ministério Público Estadual está de olho nos políticos que estão oferecendo serviços gratuitos à população (eleitores), como assistência médica e odontológica.
Um perigo
De um internauta criativo: “Cabeça vazia é oficina do Olavo”.
Capital da desilusão
Do jornalista capixaba Ricardo Jarrão, recém-aposentado do Senado e profundo conhecedor dos bastidores de Brasília, desencantado com o nível do Congresso e do Executivo atuais: “Restam-nos o STF ou Paris”.
Paris é uma festa
A coluna acha que a segunda opção é, no momento, a mais sensata.
Alguém explica?
O governo e seus áulicos dizem que os cortes orçamentários justificam-se porque a Educação brasileira é muito deficiente. Mas, vem cá: se ela é fraca, a solução é cortar mais verba ainda?
A ministra vem aí
Está sendo organizado nas redes sociais um protesto contra a ministra Damares Alves, que amanhã à tarde, na Assembleia, vai receber a Ordem do Mérito Domingos Martins no grau grã-cruz, proposta pelo deputado Lorenzo Pazolini.
Vamos torcer
Aliás, nos meios políticos há quem diga que ao conceder a maior honraria do Legislativo capixaba à polêmica ministra, Pazolini, ex-afilhado político de Magno Malta, teve uma “recaída”. Mas dizem que tem cura.
Povo na rua
Idiotas úteis, uni-vos!
Até quando?
O professor Luiz Fernando Schettino, da Ufes, está indignado com tantos casos de diplomas falsos, inclusive no ES: “Até quando não teremos uma banco de dados das instituições de ensino ao emitirem diplomas?”.
Há vaga
Cinco escritores já estão inscritos para concorrer à cadeira 9 da Academia Espírito-Santense de Letras: Sérgio Blank, Roberto Vasco, Rômulo Felipe, Marcelo Neto e Alyne Mendonça. A eleição é no dia 10 de junho.
Café ralo
Entra governo (federal e estadual), sai governo, e a situação continua: parte da exportação do café capixaba está sendo escoada pelo Porto do Rio de Janeiro. Pelo Porto de Vitória, defasado e acanhado, o produto é colocado em pequenos navios e levado para os grandes portos.
Café ralo 2
Empresário capixaba do setor lamenta que esteja mais barato escoar a produção de café do ES por rodovias. “Pior que isso é o preço do café, que não remunera nem o custo. As consequências virão no segundo semestre e no próximo ano”, alerta.
Procura-se
A Prefeitura de Cariacica ainda não sabe onde vai alojar os 100 homens da Força Nacional de Segurança que chegam em julho
Alô, eleitor!
Você matricularia seu filho numa escola dirigida pelo atual ministro da Educação?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.