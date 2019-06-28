Vila Velha vai isentar os imóveis históricos do IPTU

Praça Almirante Tamandaré, um dos equipamentos públicos do Sítio Histórico da Prainha. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha vai enviar um projeto de lei à Câmara para isentar do pagamento do IPTU os bens tombados no município. A medida, aprovada pela Comissão Gestora do Sítio Histórico da Prainha e que será submetida a consulta pública, visa a incentivar os proprietários de casas antigas e de valor histórico a solicitar o tombamento de suas propriedades.

Fotos antigas

Outras ações serão adotadas para revitalizar o Sítio Histórico. Uma delas é a instalação de totens, em pontos estratégicos da região, com fotos que retratem a evolução histórica e urbana da Prainha.

Selo de turismo

A Comissão Gestora também aprovou a criação de um selo de turismo religioso para incentivar o devoto das festas religiosas a permanecer no município e a usufruir os demais atrativos turísticos da cidade.

Vice denuncia

A Delegacia de Crimes Cibernéticos instaurou inquérito para apurar a ação de estelionatários contra a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). A vice denunciou que algumas pessoas estão se passando por ela no WhatsApp para fazer pedidos a políticos e outras autoridades no interior.

Outras vítimas

Segundo o chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, no governo anterior outras autoridades (ele não quis dizer quem são para preservá-las) foram vítimas de ações criminosas semelhantes. “Teve um estelionatário que tentou até vender carro que não existe”, disse.

A boa intenção

Quem usa os patinetes verdinhos da Grin já deparou com a necessidade de mandar uma foto dos equipamentos ao encerrar sua utilização, para mostrar a localização dele. A ação, inicialmente, seria para dar bônus ao usuário que enviasse a imagem comprovando o local adequado para deixar o patinete.

Os ousados

Só que os usuários começaram a mandar até nudes pelo aplicativo da empresa, e o verde foi cortado pela raiz.

Dele pra ele mesmo

São tantas comendas, medalhas e honrarias sem controle que teve gente que estranhou o Diário Oficial da Assembleia publicar ontem que a Medalha Paulino Viana foi concedida a... Paulino Viana.

Ah, bom!

A secretaria da Mesa Diretora da Ales explicou que se trata de uma medalha post mortem. Ou seja, será concedida à família de uma personalidade que já morreu.

Chicos na avenida

O enredo da Piedade para 2020 será “Francisco’s”. Um dos homenageados vai ser o papa.

Casa de ferreiro...

Além de não ter estacionamento, a sede do Detran-ES também peca no item acessibilidade. Dia desses, leitor levou sua mãe cadeirante ao órgão, mas não encontrou nem um ponto de embarque e desembarque em frente ao prédio.

Prisão antissocial

De um leitor comentando o “sofrimento” do senador Acir Gurgacz (PDT-RO): “Que maldade, cancelaram as férias no Caribe do senador-presidiário. Cadê a ressocialização dos presos?”

Federal para estadual

Wylis Lyra, ex-superintendente da PRF-ES, foi nomeado para a Gerência de Fiscalização, Infrações e Penalidades do Detran-ES.

O trio do papa

Além de dom Dario Campos, apenas outros dois brasileiros vão receber o pálio das mãos do papa Francisco, amanhã, no Vaticano. São os arcebispos d. João Inácio Muller, de Campinas (SP), e d. João Justino de Medeiros Silva, de Montes Claros (MG).

O protesto

Como forma de protesto pela presença de Dito Xaréu na sessão de ontem da Câmara de Guarapari, os vereadores esvaziaram o plenário e a sessão foi encerrada por falta de quórum.

A reação

Xaréu, afastado pelos seus colegas por suspeita de ter pedido propina, retornou à função por força de uma liminar judicial.

Até quando?

Um caminhão quebrado na Terceira Ponte praticamente parou a zona norte de Vitória ontem à tarde.

Alerta

Só sobrou 1/3...

Tapete da Catedral

O menino que ajudou a confeccionar o tapete de Corpus Christi, conforme foto publicada ontem na coluna, estava nas imediações da Catedral, e não em Jardim da Penha, como foi informado.

Alô, comandante!