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Leonel Ximenes

Vila Velha cancela eventos políticos e culturais devido à enchente

Públicado em 

20 mai 2019 às 18:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Até hoje (20) ruas de Vila Velha estão alagadas por causa da chuva de sábado (18). Crédito: Eduardo Dias
A festa de aniversário dos 484 anos de Vila Velha será mais simples neste ano. Por causa das chuvas que atingiram a cidade no sábado, a prefeitura cancelou os shows musicais previstos para as comemorações da Colonização do Solo Espírito-Santense, nesta quarta-feira (22) e quinta-feira (23). O desfile cívico-militar, que será realizado no Centro na quinta,  às 8h, está mantido.
A Câmara Municipal também resolveu não realizar na noite de hoje (20), no Centro de Convenções Novo Milênio, a sessão solene em comemoração aniversário de Vila Velha. Uma nova data será marcada para a festa, com entrega de medalhas, títulos e outras condecorações.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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