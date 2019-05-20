Vila Velha cancela eventos políticos e culturais devido à enchente

A festa de aniversário dos 484 anos de Vila Velha será mais simples neste ano. Por causa das chuvas
que atingiram a cidade no sábado, a prefeitura cancelou os shows musicais previstos para as comemorações da Colonização do Solo Espírito-Santense, nesta quarta-feira (22) e quinta-feira (23). O desfile cívico-militar, que será realizado no Centro na quinta, às 8h, está mantido.
A Câmara Municipal também resolveu não realizar na noite de hoje (20), no Centro de Convenções Novo Milênio, a sessão solene em comemoração aniversário de Vila Velha. Uma nova data será marcada para a festa, com entrega de medalhas, títulos e outras condecorações.