Veja os bastidores da prestação de contas do governador na Assembleia

Casagrande prestando contas na Assembleia Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

Já é tradição: a prestação de contas dos governadores, na Assembleia Legislativa , é marcada pela presença de uma ampla comitiva oficial que lota o plenário e as galerias. No entanto, o evento deste ano teve de ser esvaziado por causa da pandemia da Covid-19. Somente alguns integrantes do alto escalão estiveram presentes, como o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, a superintendente de Comunicação, Flávia Mignoni, o secretário de Educação, Vitor de Ângelo, e o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz.

Ausente fisicamente, a tropa do governador Renato Casagrande resolveu mostrar sua força no ambiente digital nos comentários do YouTube da Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira (7). Como em uma chamada de escola, o servidor falava qual era o seu posto na gestão estadual. Alguns só deram “boa tarde” nessa chamada virtual, como o secretário da Cultura, Fabrício Noronha, e a secretária de de Direitos Humanos, Nara Borgo. Edmar Camata, titular da pasta de Transparência, respondeu à chamada, para deixar tudo às claras.

ÁGUA MOLE, PEDRA DURA...

Casagrande lembrou que a prestação de contas de 2019 foi adiada por fatores externos. Primeiro, devido às fortes chuvas do início do ano. Depois, veio a pandemia.

PELA HORA DA MORTE

O Sindipúblicos esteve presente com minitrio elétrico em frente à Assembleia Legislativa, que tocava a Marcha Fúnebre.

PRESSÃO VISUAL

A Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por entidades de classe das polícias e bombeiros, colocou uma faixa na galeria. “O que um governo espera dos servidores de segurança pública, quando este mesmo governo não cumpre o que foi acordado entre ambos? Não vai fazer o que está assinado em documento oficial?”, dizia o cartaz.

MAIS DO MESMO

Euclério Sampaio (DEM) caprichou no gel de cabelo. Já o Capitão Assumção (Patriota) foi com seu tradicional traje de gala.

RECAÍDA?

Assumção conseguiu, de forma civilizada, cumprimentar o governador. Sem qualquer tipo de agressividade como a daquelas desferidas nos ferozes discursos do parlamentar. Também foi sereno – ao seu modo – em questionar Casagrande.

ASSUMÇÃO SENDO ASSUMÇÃO

Assumção só não foi cordial com o secretário de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, e com Nésio Fernandes, a quem o chamou de “cubano” – o secretário é filiado ao PCdoB.

CUMPRIMENTO DA PANDEMIA

Casagrande fez questão de cumprimentar com “soquinhos” cada servidor e pessoa presente no plenário.

SINAIS, GRANDES SINAIS

Cariacica roubou a cena no discurso de Casagrande. Euclério Sampaio também foi citado por diversas vezes. Lembrando que o parlamentar será substituído na Assembleia Legislativa por Freitas, que faz parte do ninho socialista do governador.

PASSANDO A BOLA

Casagrande entregou ao presidente Erick Musso três projetos de lei que versam sobre a melhoria da educação pública, da energia renovável e da regularização fundiária.

NA HORA H

O computador do Doutor Hércules (MDB) teve um problema técnico justamente durante a fala do governador. Segundo a assessoria, a máquina travou e precisou que um técnico da Assembleia fosse ao gabinete do parlamentar para reiniciar o sistema e colocá-lo em condições de participar da sessão.

A SOBREMESA

Após um almoço à base de verduras, legumes e frango, Musso recebeu em sua sala o governador junto com os secretários Álvaro Duboc (Planejamento), Davi Diniz (Casa Civil) e Tyago Hoffmann (Secretário de Governo).

RESERVA HÍDRICA

O governador consegue fazer discurso por longos momentos sem precisar beber água. Já pode narrar jogo de futebol em qualquer rádio.

NO TOM DO GOVERNO

A vice-governadora Jaqueline Moraes resolveu combinar o visual com o tom azulado da gravata do governador. Investiu num blazer azul alinhado com calça e saltos pretos.

CASÃO NAS ESTRADAS

Casagrande segue com agenda cheia no interior neste fim de ano. Irá participar de inaugurações de estradas em diversos municípios.

SILÊNCIO

O discurso inicial de Casagrande terminou sem os tradicionais aplausos.

VEREADORES ESTADUAIS

Em geral, as perguntas dos deputados só tinham demandas... O pires esteve estendido para cada região do parlamentar.

SEM GÁS

Teve deputado da base aliada de Casagrande flagrado em um posto de gasolina enquanto o governador prestava as contas na Assembleia.

PERDIGOTOS NA ASSEMBLEIA

O servidor que higienizou os microfones dos deputados teve bastante trabalho.

PEÇAM AO AMIGO DE BRASÍLIA

Casagrande, questionado por Assumção e pelo Delegado Danilo Bahiense (sem partido) sobre a reposição salarial aos agentes de segurança, disse que estava impossibilitado de fazer por causa de lei federal. Mas ironizou os parlamentares. “Vocês têm muito boa articulação com o presidente da República, podem conversar com ele”.

A AGENDA É OUTRA

Prefeito eleito de Vitória, o deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) não fez pergunta ao governador. Também não esteve presente à prestação.

DE MÉDICO PARA MÉDICO

Rafael Favatto (Patriota) rasgou seda para a condução de Nésio quanto às medidas adotadas ao longo da pandemia do novo coronavírus.

HOMEM DO INTERIOR

Doutor Hudson Leal (Republicanos), que disputou as eleições para a Prefeitura de Vila Velha, fez perguntas sobre o interior do Estado.

DEMOROU, MAS ENGATOU

Presente de forma remota, José Esmeraldo demorou um pouco para abrir o microfone, mas conseguiu falar. Elogiou o atendimento do governo para as prefeituras ao longo da pandemia. Citou Brejetuba e obras “a passos de cágado”. Fora outras pérolas...

PROMESSA É DÚVIDA

O governador disse que vai sair nos próximos dias (neste mês ou no próximo) o edital para a construção dos píeres para o sistema aquaviário da Grande Vitória.

FLA 1 X 0 BOTA

Feliz com a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, a deputada Janete de Sá (PMN) usou uma máscara com o escudo rubro-negro. Diante do governador, que é alvinegro; portanto, sofredor por opção.

O CORONÉ NÃO GOSTOU

Enivaldo dos Anjos (PSD) puxou a orelha de Erick Musso por pular a sua vez. O presidente brincou: “Abre o microfone, porque não quero apanhar hoje”.

VOZES DISSONANTES

Torino Marques (PSL) disse que já empregou a voz dele para campanhas de Casagrande. Hoje, são vozes com tons contrários.

O MONGE MAJESKI

Sérgio Majeski (PSB) disse que está há semanas aguardando por respostas sobre questionamentos que fez ao governo do Estado. Haja paciência...

MASK FASHION WEEK

Máscaras dos mais variados tipos foram usadas pelas autoridades. Claras, escuras e até aquela transparente, de acrílico.

COISA ESTRANHA

Casagrande afirmou que Enivaldo dos Anjos, eleito em Barra de São Francisco, será um “prefeito-deputado”.

É GOVERNO? SOU A FAVOR!

O deputado Marcelo Santos (Podemos) elogiou a postura de Casagrande, definida como de “estadista” nas eleições.

ENTROU!

Theodorico Ferraço (DEM) teve dificuldades com o sistema remoto para entrar na sessão. Ligou para o líder do governo, Dary Pagung (PSB), e falou: “Agora entrou!”. Só que seu microfone estava aberto. Provocou risos no governador e no presidente Erick Musso.

E SEM NAUFRÁGIO NO FINAL

A sessão de prestação de contas demorou 3h e 39 minutos. Foi mais longa que o filme “Titanic”, de 3h 30 minutos.

ALÔ, DEPUTADOS!