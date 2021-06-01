Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Uma cidade da Grande Vitória sem homicídio há mais de 2 meses? Sim, temos

Último assassinato ocorreu em 18 de março; queda desse tipo de crime no município já chega a 55% em 2021

Públicado em 

01 jun 2021 às 16:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guardas municipais fazem a segurança de região comercial em Viana
Guardas municipais fazem a segurança em Marcílio de Noronha, polo comercial de Viana Crédito: Secom/Viana
Região metropolitana é sinônimo de violência, isso não é novidade para ninguém. Mas uma cidade da Grande Vitória pode se orgulhar de estar passando por uma fase de paz, pelo menos em relação aos homicídios. Em Viana, o menor dos cinco grandes municípios da região, o último assassinato ocorreu há dois meses e meio.
A cidade passou os meses de abril e maio sem registro de homicídios dolosos. O último ocorreu no dia 18 de março, cuja vítima foi um homem.
Essa bem-vinda trégua resultou numa expressiva queda nos indicadores, da ordem de 55%, na comparação entre janeiro e maio de 2021 ante o mesmo período do ano passado. Neste ano, aconteceram cinco casos, enquanto no período anterior foram 11.
No ano passado, a Guarda Municipal de Viana, criada em 2018, começou a entrar em operação. A corporação chegou a receber formação específica da Guarda de Vitória.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), afirma que a redução do índice de criminalidade no município é resultado do trabalho realizado entre a prefeitura e as forças de segurança pública. “Retomamos as reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com representantes das forças policiais do Estado e do governo Federal. A criação da Guarda Municipal, que completa um ano este mês, reforçou as operações que são feitas diariamente em todos os bairros do município de forma integrada com as polícias".
Além das medidas na área da segurança pública, o prefeito destaca outras ações de prevenção contra a violência: "Na questão da prevenção primária, o município está atuando fortemente na melhoria da iluminação pública, das vias de acesso aos bairros, espaços públicos, e na geração de emprego e renda com o programa Gerar”, enumera.

Veja Também

Violência no ES aumenta no interior, mas cai na Grande Vitória

MENOS HOMICÍDIOS CONTRA AS MULHERES

As boas notícias sobre segurança pública não se limitam a Viana. O Estado, nos primeiros cinco meses do ano, registrou uma redução de homicídios dolosos de mulheres. No ano passado, até maio, estavam acumulados 43 casos; já em 2021, são 38. Uma queda de 13,15%

IBITIRAMA VIVE ONDA DE VIOLÊNCIA

Mas nem tudo são flores. Há más notícias também, e vindas do Caparaó, uma das regiões mais bucólicas do Estado. Com uma população de menos de 9 mil habitantes (menor que a de muitos bairros no Estado), Ibitirama já contabilizou seis homicídios dolosos de janeiro a maio. Aracruz, por exemplo, que tem 103 mil moradores, apresentou cinco assassinatos. O que será que está acontecendo, afinal?
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

guarda municipal homicídio Segurança Pública Viana Ibitirama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados