Um terço dos presos do ES são provisórios

Centro de Detenção Provisória de Guarapari, que abriga 807 detentos provisórios do total de 1.034. Crédito: Divulgação

Mais de um terço dos presos que superlotam o sistema carcerário do Espírito Santo são provisórios, ou seja, ainda não foram julgados pela Justiça. Dos 23.392 encarcerados, 14.817 já foram condenados e 8.524 (36,43%) aguardam julgamento. Os dados são da Sejus de março de 2019.

A superlotação

A principal consequência dessa situação é a superlotação do sistema prisional capixaba, que supera em 68% sua capacidade, que é de 13.863 internos. Hoje tem 23.392.

Em Guarapari

A unidade prisional onde existem mais presos provisórios, há mais de 90 dias, é o Centro de Detenção Provisória de Guarapari: são 807 detentos nessa condição do total de 1.034 encarcerados no CDP.

Vai ficar rico

Alguns internautas estão sugerindo ao jovem capixaba Jeremias Reis, vencedor do programa The Voice Kids da TV Globo, que cobre R$ 500 de cada político que queira tirar foto ou fazer vídeos com ele.

Assembleia FM

O deputado Torino Marques (PSL) parece que continua confundindo a Assembleia com um estúdio de rádio. Ontem, no comando da sessão, ele anunciou em tom solene: “São três horas e 52 minutos na Assembleia Legislativa, no Espírito Santo e em todo o Brasil”.

Em Brasília...

Neste caso, é bom alguém avisar ao deputado-locutor que o Brasil tem dois fusos horários, com diferença de até duas horas (para menos) em relação a Brasília, no Norte e no Centro-Oeste.

Afinidades

Dilma deu uma carteira no preço do óleo diesel; Bolsonaro também. Lula concedeu passaporte diplomático a Edir Macedo e Dilma o renovou; Bolsonaro também.

A propósito

Quem com a greve dos caminhoneiros fere, com o fantasma da greve dos caminhoneiros será ferido.

Semana do chocolate

A Câmara dos Deputados sempre tem apenas três dias de sessões deliberativas para votações durante a semana. Mas nesta semana, que tem feriadão da Páscoa, só haverá sessão deliberativa hoje. E olhe lá.

Salve, Nossa Senhora!

Um dos momentos litúrgicos mais lindos e tocantes da Notre-Dame de Paris é o canto do “Salve Regina” (em latim). Está no YouTube. Vale a pena ver e recordar o quão magnífica é essa catedral devorada pelo fogo ontem em Paris.

Catedral do povo

A catedral francesa é um monumento tão belo e imponente que atrai em torno de 13 milhões de turistas ao ano. Para comparar: o Brasil todo recebe 6,5 milhões.

Analógica

Janete de Sá (PMN) usou ontem a tribuna da Assembleia para cobrar que a ordem dia de votações e os pareces dos projetos de leis sejam impressos e entregue ao deputados.

A natureza chora

A parlamentar reclamou que mesmo tendo recebido um tablet para acompanhar tudo on-line, tem tido dificuldade na navegação. Neste acaso, o meio ambiente não agradece.

Cansaço a bordo

Passageiros que saíram de Vitória para BH tiveram que suportar uma viagem que durou até 17 horas na noite de domingo. Isso porque a BR 262 ficou interrompida por causa do tombamento de uma carreta na altura de Conceição do Castelo, às 13h.

E o GPS?

Os motoristas dos ônibus foram orientados a pegar um desvio, mas eles acabaram se perdendo nas estradas de chão. Uma passageira conta que em certos momentos os condutores paravam, desciam do ônibus e faziam uma pequena reunião para decidir que caminho seguir.

O “culpado”

Casagrande chegou com uma hora de atraso à posse de Maurício Duque na presidência do Bandes: “Me atrasei porque estava com Jeremias. Agora ele é pop star e pode atrasar”, brincou o governador.

A dúvida

Duque destacou que vários dos seus ex-colegas que trabalharam com ele na Sefaz foram prestigiar sua posse: “Governador, é sinal de que eu fiz um bom trabalho, né?”. E Casagrande: “Ou sinal de que eles não querem que você volte pra lá”, ironizou.

Vá na paz

Ex-locutor das Rádios Cariacica, Gazeta AM e ES, Adauri Nascimento morreu ontem aos 72 anos de idade.

Alô, 2019!