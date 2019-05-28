Um jovem de até 20 anos de idade é morto por semana em Cariacica

Perícia em local de homicídio em Cariacica: 23 jovens de até 20 anos foram assassinados nos quatro primeiros meses deste ano. Crédito: Gazeta Online

Cariacica lidera o ranking de assassinatos de jovens com até 20 anos de idade no primeiro quadrimestre deste ano no Espírito Santo. De janeiro a abril, 23 garotos (todos homens) foram mortos – média de uma execução por semana.

O mais violento

Bandeirantes concentrou quatro dessas mortes violentas. No bairro, houve um duplo homicídio no dia 13 de abril, culminando na morte de meninos com idades de 16 e 19 anos. Cariacica vai receber ajuda do governo federal, em um plano piloto de segurança pública.

Outros municípios

Vila Velha está na segunda posição, com 15 mortes registradas. Serra aparece em terceiro, com 11. Aracruz, onde os homicídios dispararam neste ano, tem sete casos, assim como Vitória.

O total do ES

No Estado, aconteceram 91 crimes letais intencionais (homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte) envolvendo jovens até 20 anos de idade. Essa faixa etária representou 24,46% de todos os 372 assassinatos nos primeiros quatro meses do ano.

É a favor

O governador Casagrande (PSB) quer reativar plenamente a Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), na Glória, onde no último domingo ocorreu um começo de rebelião.

Foi contra

Curiosamente, quando era deputado federal, em 2004, Casagrande foi o relator do projeto de lei (deu parecer favorável) que proibia a construção de presídios e penitenciárias federais no perímetro urbano dos municípios brasileiros.

Amigo caminhoneiro

Chamou atenção ontem a atenção dispensada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) a Bira Nobre, líder da greve dos caminhoneiros no Estado.

Sumindo

Dá pena ver a outrora bela praia de Meaípe, em Guarapari. A areia está quase que totalmente desaparecendo por causa das últimas ressacas.

Farmácia fechada

Arrancaram o pé de boldo da calçada da Curva da Jurema, em Vitória. A turma que usava a planta para dar mais sabor à cachaça ou curar os males do fígado está inconsolável.

Gato marrento

No domingo, uma cena inusitada em Camburi: um gato de raça e todo empertigado foi levado pela coleira para passear com seu dono no calçadão. Para irritação dos cachorros, que se acham os donos do pedaço.

A vida resiste

Depois da chuva, a vida volta com todo seu esplendor. No domingo, uma tartaruga da água doce foi vista às margens do Rio Marinho, em Vila Velha.

Nossa chapa

O prefeito Luciano Rezende (PPS) saudou com entusiasmo, nas redes sociais, a vitória de um morador ligado ao deputado Fabrício Gandini (PPS) na eleição para a Associação de Moradores de Jardim Camburi.

Como?

Deixa a gente entender: um prefeito comemorando a vitória de um grupo para uma associação de moradores? E a independência dessa chapa, gente? Como fica?

Mais iluminação

O monumento Vitória 360º e o campo de grama sintética, ambos na Curva da Jurema, estão com nova iluminação, mais moderna e eficiente. A PMV investiu R$ 60 mil nas obras.

Festa pública

Vila Velha está inundada (metaforicamente) por outdoors com os dizeres “parabéns, Dr. Hércules, pelo seu aniversário”. Lembrando: 2020 vem aí.

A festa do livro

A 6ª Feira Literária Capixaba (Flic-ES), realizada na Ufes, foi um sucesso. Por lá, em cinco dias, passaram 12.470 pessoas, sendo 5.820 alunos e professores de 113 escolas. Participaram 81 palestrantes e houve 66 lançamentos de livros.

Massacre

A Secretaria de Meio Ambiente da Capital já apreendeu, neste ano, 60 redes de pesca irregulares na Baía de Vitória, totalizando 12 mil metros de rede. Nelas, foram encontradas 95 tartarugas, entre vivas e mortas.

Alô, eleitor!