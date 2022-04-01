Tenente vence coronel na disputa pelo apoio dos militares no ES

Assis, quando era subtenente dos Bombeiros, foi candidato a senador em 2018 e a prefeito de Cariacica em 2020: perdeu ambas as eleições Crédito: Divulgação / Subtenente Assis

O tenente Assis, do Corpo dos Bombeiros , derrotou o coronel PM Laércio no plebiscito em que militares, praças e oficiais, da ativa e da reserva, elegeram seus representantes para as eleições de outubro. Bolsonarista de carteirinha, Assis, que é pré-candidato a deputado federal, teve 77,6% dos votos, enquanto o coronel que caiu do comando-geral poucos dias após tomar posse, durante a greve da Polícia Militar de 2017, obteve 22,4%.

Os outros vencedores do plebiscito, que durou duas semanas e terminou na noite desta quinta (31), foram: deputado estadual Região Norte: soldado PM Olmir Castiglioni; deputado estadual Região Sul: coronel PM Weliton; deputado estadual Região Metropolitana da Grande Vitória: cabo PM Eugênio.

O plebiscito é um instrumento utilizado pelo Projeto Político-Militar que busca identificar, na base da Polícia Militar e dos Bombeiros, os representantes que serão os porta-vozes das reivindicações da segurança pública nas eleições e, depois, se eleitos, durante o mandato.

O plebiscito tem caráter consultivo e não significa que os militares do ES apoiarão os vencedores desse escrutínio. Existem militares com mandato e candidatos à reeleição e outros dos mesmo segmento que também disputam a preferência dos seus pares.

“Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela determinação de servir à coletividade, à minha família e aos irmãos de farda, a grande família que me escolheu. Grato a todos. Missão dada é para cumprir”, reconhece o Tenente Assis.