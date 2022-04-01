Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Tenente vence coronel na disputa pelo apoio dos militares no ES

Veja a lista dos dos escolhidos em plebiscito para serem apoiados nas eleições de outubro por bombeiros e PMs

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 11:14

Públicado em 

01 abr 2022 às 11:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Subtenente Assis (PTB), candidato a prefeito de Cariacica
Assis, quando era subtenente dos Bombeiros, foi candidato a senador em 2018 e a prefeito de Cariacica em 2020: perdeu ambas as eleições Crédito: Divulgação / Subtenente Assis
O tenente Assis, do Corpo dos Bombeiros, derrotou o coronel PM Laércio no plebiscito em que militares, praças e oficiais, da ativa e da reserva, elegeram seus representantes para as eleições de outubro. Bolsonarista de carteirinha, Assis, que é pré-candidato a deputado federal, teve 77,6% dos votos, enquanto o coronel que caiu do comando-geral poucos dias após tomar posse, durante a greve da Polícia Militar de 2017, obteve 22,4%.
Os outros vencedores do plebiscito, que durou duas semanas e terminou na noite desta quinta (31), foram: deputado estadual Região Norte: soldado PM Olmir Castiglioni; deputado estadual Região Sul: coronel PM Weliton; deputado estadual Região Metropolitana da Grande Vitória: cabo PM Eugênio.

Veja Também

Ex-comandante da PM que caiu na greve quer ser deputado no ES

As mulheres que fazem a diferença na Polícia Militar do ES

O plebiscito é um instrumento utilizado pelo Projeto Político-Militar que busca identificar, na base da Polícia Militar e dos Bombeiros, os representantes que serão os porta-vozes das reivindicações da segurança pública nas eleições e, depois, se eleitos, durante o mandato.
O plebiscito tem caráter consultivo e não significa que os militares do ES apoiarão os vencedores desse escrutínio. Existem militares com mandato e candidatos à reeleição e outros dos mesmo segmento que também disputam a preferência dos seus pares.
“Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela determinação de servir à coletividade, à minha família e aos irmãos de farda, a grande família que me escolheu. Grato a todos. Missão dada é para cumprir”, reconhece o Tenente Assis.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Entenda o que é o Projeto Político Militar no Espírito Santo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Militar Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados