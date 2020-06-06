Só uma em cada quatro cidades do ES tem isolamento social acima de 60%

Imagem aérea de Águia Branca, a cidade com melhor índice de isolamento social no Estado Crédito: Prefeitura de Águia Branca

isolamento social parece que está sendo levado a sério em 21 dos 78 municípios capixabas - 26,92% do total. Todos eles estão com índice de adesão superior a 60% - o governo considera ideal o mínimo de 55%. O destaque absoluto é Águia Branca , no Noroeste, o único que ultrapassa o patamar de 70%. Estão na lista: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Pancas, Vargem Alta, São José do Calçado, Rio Bananal, Ponto Belo, Muniz Freire, Mucurici, Marechal Floriano, Mantenópolis, Laranja da Terra, Jerônimo Monteiro, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Boa Esperança, Alto Rio Novo e Alfredo Chaves.

O PIOR DOS PIORES

Segundo o Painel Covid-19, Bom Jesus do Norte é o município com a pior média de isolamento social no ES, com índice de 42,6%. Aliás, 20 cidades estão com índice inferior a 50%.

MUDANÇA NA LANTERNINHA

Foi nesta semana que Bom Jesus ultrapassou Colatin a, até então a líder absoluta. A cidade do Noroeste está agora na segunda pior posição, com 42,51%.

NA GRANDE VITÓRIA, O CAOS

Todos os quatro municípios da Grande Vitória estão neste patamar: Cariacica (44,72%), Serra (44,99%), Vila Velha (47%) e Vitória (48,66%).

TAPINHA NAS VENDAS

Loja em um aplicativo capixaba tem nome sugestivo para gíria da galera da maconha e vende produtos e acessórios relacionados ao tabaco e à erva.

O TIME NÃO É UMA DROGA

Uma apreensão de drogas feita pela PM, no Morro do Macaco, em Vitória, com o símbolo do time inglês Chelsea viralizou em perfis de humor esportivo. Com o frame do Bom Dia ES, uma página do Instagram brincou: “Agora os mama gringo (sic) foram longe demais”.

O DINHEIRO GRITA

A Prefeitura de Domingos Martins está contratando, por R$ 44,8 mil, uma empresa de sonorização para divulgação sobre os cuidados da Covid19 no município.

AMÉM!

As missas estão liberadas na Diocese de Cachoeiro, a partir de 1º de julho, se o pároco local achar conveniente.

NO CHÃO É MAIS SEGURO

Gente do setor diz que está aumentando a procura por casas e terrenos em condomínios. O motivo é simples: casas são, em tese, maiores e mais seguras em tempos de pandemia.

O PIOR DOS PIORES 2

O governo surpreendeu ao depositar em contas de poupança o auxílio emergencial aos trabalhadores que tiveram redução salarial.

NOVO FRONT

O jornalista Fernando Carreiro deixou o comando da Secretaria de Comunicação Social da Assembleia. Já reabriu sua empresa que vai cuidar de marketing político e empresarial e gestão de crise, entre outros setores.

GASOLINA MAIS BARATA

Segundo levantamento da empresa ValeCard, de gerenciamento de frotas, o preço da gasolina caiu 5,15%, em maio, no país. O ES teve queda abaixo da média nacional: 3,66%.

A META É CACHOEIRO

O superintendente do Ibama no ES, Diego Libardi, deixou o cargo. Vai se candidatar a prefeito de Cachoeiro pelo DEM com o apoio de Ferração.

SURPRESO COM A SURPRESA

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, tem participado de manifestações regionais promovidas por advogados contra o fechamento de comarcas no Estado - decisão adotada pelo Tribunal de Justiça - como se tivesse sido surpreendido com a medida.

ESTÁ NOS ANAIS

Ocorre que a própria OAB participou de todo o processo e estudo realizado pelo TJ, manifestando-se em cada integração pela concordância ou sem apresentar contraposta.

COISAS DE VILA VELHA

Contribuinte de Vila Velha não conseguiu pagar o IPTU por um dos maiores bancos do país. A operação, no entanto, foi aceita em um banco digital que nem sede física tem.

ALÔ, COMPANHEIRO LULA!