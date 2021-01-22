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Leonel Ximenes

Sessões da Assembleia terão tradução simultânea em Libras

Serviço de acessibilidade começará a funcionar a partir de 1° de fevereiro, quando será aberto o ano legislativo de 2021

Públicado em 

22 jan 2021 às 17:10
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Inicialmente, a tradução em Libras será feita para as sessões ordinárias
Inicialmente, a tradução em Libras será feita para as sessões ordinárias da Ales Crédito: Rogério da Silva
As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa vão contar, a partir do dia 1º de fevereiro, na abertura do ano legislativo de 2021, com o Sistema de Libras. Segundo a Ales, a iniciativa cumpriu todos os cuidados previstos na legislação, desde a compra de equipamentos específicos como também a contratação de intérpretes.
Inicialmente, a tradução em Libras será feita para as sessões ordinárias, em uma sala anexa ao plenário Dirceu Cardoso (o principal da Casa). Uma empresa especializada na prestação desse serviço foi contratada por meio de pregão eletrônico.

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O valor do contrato é de R$ 128.700 com vigência de 12 meses. Esse valor é o estimado porque a Ales só vai pagar pelo serviço que for efetivamente prestado nesse período.
Para garantir a acessibilidade na sede do Poder Legislativo, a Assembleia conta com piso podotátil, rampas de acesso e banheiros acessíveis. A imagem do tradutor de Libras vai aparecer, além da TV Assembleia e das redes sociais do Legislativo, no telão do plenário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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