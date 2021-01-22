Sessões da Assembleia terão tradução simultânea em Libras

As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa
vão contar, a partir do dia 1º de fevereiro, na abertura do ano legislativo de 2021, com o Sistema de Libras. Segundo a Ales, a iniciativa cumpriu todos os cuidados previstos na legislação, desde a compra de equipamentos específicos como também a contratação de intérpretes.
Inicialmente, a tradução em Libras será feita para as sessões ordinárias, em uma sala anexa ao plenário Dirceu Cardoso (o principal da Casa). Uma empresa especializada na prestação desse serviço foi contratada por meio de pregão eletrônico.
O valor do contrato é de R$ 128.700 com vigência de 12 meses. Esse valor é o estimado porque a Ales só vai pagar pelo serviço que for efetivamente prestado nesse período.
Para garantir a acessibilidade na sede do Poder Legislativo, a Assembleia conta com piso podotátil, rampas de acesso e banheiros acessíveis. A imagem do tradutor de Libras vai aparecer, além da TV Assembleia e das redes sociais do Legislativo, no telão do plenário.