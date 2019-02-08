Serra lidera apreensão de armas no Estado

A Serra, que teve redução histórica de homicídios no ano passado (deixou o primeiro lugar no ranking de assassinatos), liderou a apreensão de armas no Espírito Santo, segundo a Sesp. De janeiro a novembro de 2018 (último dado disponível), o município registrou 607 apreensões seguido de Vila Velha, com 433. Na terceira posição está Cariacica (398) vindo a seguir Vitória (358). No interior, Linhares está na frente com 246.

As favoritas

O revólver segue como a arma favorita dos bandidos. Foram apreendidas 1.131 unidades desse tipo de armamento. A pistola ficou em segundo lugar (599) e o simulacro de arma já está na terceira posição de apreensões, com 395 registros. Destacam-se ainda as retiradas das ruas de espingardas (342), armas caseiras (297) e garruchas (190).

Entrou, saiu

Não se sabe o motivo, mas a mesa diretora da Assembleia anulou por duas vezes, em apenas 72 horas, a nomeação de José Roberto Monteiro para o cargo de diretor das Comissões Parlamentares e, depois, para a assessoria do deputado Hudson Leal.

Recordar é viver

Roque Monteiro, como é mais conhecido, chegou a ser preso na Operação Lee Oswald, em 2012. A Operação, que resultou em 28 prisões no Estado, teve o objetivo de desarticular uma quadrilha que vinha praticando crimes contra a administração pública no município de Presidente Kennedy.

Campanha encerrada

A Assembleia Legislativa encerrou nesta semana a campanha de arredação de roupas, água mineral e material de higiene especial. O problema é que a Defesa Civil de Brumadinho não atende às ligações da direção da Ales.

Fica por aqui

Se continuar sem contato com Brumadinho, a Assembleia deve doar todo o material arrecadado para asilos e orfanatos do Espírito Santo.

Não precisava

Lembrando que as autoridades mineiras avisaram desde o início que não havia necessidade de doações para as vítimas da tragédia da barragem da Vale. Todos, neste aspecto, estavam assistidos.

Choveu, desapareceu

Por causa do temporal que atingiu a cidade no começo da semana, a agência do Banco do Brasil de Afonso Cláudio está fora do ar desde terça-feira. Os aposentados, que já ganham pouco, não estão conseguindo receber o pagamento.

Conexões

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiúza, trabalhou na Vale durante mais de 30 anos.

Enquanto isso...

A população da Grande Vitória tem percebido que a emissão de pó preto aumentou neste verão.

A provocação

Foi meio estranha a reação do governador a uma provocação de um internauta no momento em que Casagrande anunciava o novo presidente do Banestes. “Tomara que este também não seja preso, né, governador?”, ironizou o perfil “Júnior do Espetão”.

A dúvida

Casagrande respondeu: “E se for, que não seja injustamente”. Ficou a dúvida: será que o governador considerou injusta a prisão de Vasco Cunha Gonçalves, o primeiro nome escolhido para a presidência do banco estatal?

A resposta

Procurada pela reportagem de A GAZETA, a assessoria de Casagrande limitou-se a dizer que “o governador não comenta sobre suas relações em suas redes pessoais”.

Rumo ao caos

Em recente debate sobre o cenário político e econômico, o presidente do Tribunal de Contas do ES, Sérgio Aboudib, comparou a situação previdenciária do Estado a um carro a 400 km/h prestes a bater num muro. Aboudib observa que esse carro (o Estado) só não vai bater se cair num precipício antes.

A arte do samba

A edição de fevereiro da Rua das Artes está em ritmo de samba: haverá apresentação da MUG e da Independentes de São Torquato, além do congo. Fantasias das escolas serão vendidas no local. Amanhã, das 17h às 22h, na Prainha de Vila Velha.

Reunião segura

A cúpula da Segurança Pública do Estado foi convidada para a primeira sessão da Comissão de Segurança da Assembleia da atual legislatura, presidida por Danilo Bahiense. Será nesta segunda, às 11h.

Líder pelo exemplo

Chamou atenção de muita gente a simplicidade franciscana de d. Dario Campos durante o almoço com funcionários da Cúria Metropolitana, na última terça-feira.

Sem pompa

O novo prelado serviu-se pessoalmente e fez a refeição junto com todos, sem pompa. “Foi uma cena meio rara em se tratando de um arcebispo”, elogia um dos presentes.

Alô, Bolsonaro!