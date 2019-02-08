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Leonel Ximenes

Serra lidera apreensão de armas no Estado

De janeiro a novembro de 2018 (último dado disponível), o município registrou 607 apreensões seguido de Vila Velha, com 433

Públicado em 

07 fev 2019 às 21:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Serra, que teve redução histórica de homicídios no ano passado (deixou o primeiro lugar no ranking de assassinatos), liderou a apreensão de armas no Espírito Santo, segundo a Sesp. De janeiro a novembro de 2018 (último dado disponível), o município registrou 607 apreensões seguido de Vila Velha, com 433. Na terceira posição está Cariacica (398) vindo a seguir Vitória (358). No interior, Linhares está na frente com 246.
As favoritas
O revólver segue como a arma favorita dos bandidos. Foram apreendidas 1.131 unidades desse tipo de armamento. A pistola ficou em segundo lugar (599) e o simulacro de arma já está na terceira posição de apreensões, com 395 registros. Destacam-se ainda as retiradas das ruas de espingardas (342), armas caseiras (297) e garruchas (190).
Entrou, saiu
Não se sabe o motivo, mas a mesa diretora da Assembleia anulou por duas vezes, em apenas 72 horas, a nomeação de José Roberto Monteiro para o cargo de diretor das Comissões Parlamentares e, depois, para a assessoria do deputado Hudson Leal.
Recordar é viver
Roque Monteiro, como é mais conhecido, chegou a ser preso na Operação Lee Oswald, em 2012. A Operação, que resultou em 28 prisões no Estado, teve o objetivo de desarticular uma quadrilha que vinha praticando crimes contra a administração pública no município de Presidente Kennedy.
Campanha encerrada
A Assembleia Legislativa encerrou nesta semana a campanha de arredação de roupas, água mineral e material de higiene especial. O problema é que a Defesa Civil de Brumadinho não atende às ligações da direção da Ales.
Fica por aqui
Se continuar sem contato com Brumadinho, a Assembleia deve doar todo o material arrecadado para asilos e orfanatos do Espírito Santo.
Não precisava
Lembrando que as autoridades mineiras avisaram desde o início que não havia necessidade de doações para as vítimas da tragédia da barragem da Vale. Todos, neste aspecto, estavam assistidos.
Choveu, desapareceu
Por causa do temporal que atingiu a cidade no começo da semana, a agência do Banco do Brasil de Afonso Cláudio está fora do ar desde terça-feira. Os aposentados, que já ganham pouco, não estão conseguindo receber o pagamento.
Conexões
O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiúza, trabalhou na Vale durante mais de 30 anos.
Enquanto isso...
A população da Grande Vitória tem percebido que a emissão de pó preto aumentou neste verão.
A provocação
Foi meio estranha a reação do governador a uma provocação de um internauta no momento em que Casagrande anunciava o novo presidente do Banestes. “Tomara que este também não seja preso, né, governador?”, ironizou o perfil “Júnior do Espetão”.
A dúvida
Casagrande respondeu: “E se for, que não seja injustamente”. Ficou a dúvida: será que o governador considerou injusta a prisão de Vasco Cunha Gonçalves, o primeiro nome escolhido para a presidência do banco estatal?
A resposta
Procurada pela reportagem de A GAZETA, a assessoria de Casagrande limitou-se a dizer que “o governador não comenta sobre suas relações em suas redes pessoais”.
Rumo ao caos
Em recente debate sobre o cenário político e econômico, o presidente do Tribunal de Contas do ES, Sérgio Aboudib, comparou a situação previdenciária do Estado a um carro a 400 km/h prestes a bater num muro. Aboudib observa que esse carro (o Estado) só não vai bater se cair num precipício antes.
A arte do samba
A edição de fevereiro da Rua das Artes está em ritmo de samba: haverá apresentação da MUG e da Independentes de São Torquato, além do congo. Fantasias das escolas serão vendidas no local. Amanhã, das 17h às 22h, na Prainha de Vila Velha.
Reunião segura
A cúpula da Segurança Pública do Estado foi convidada para a primeira sessão da Comissão de Segurança da Assembleia da atual legislatura, presidida por Danilo Bahiense. Será nesta segunda, às 11h.
Líder pelo exemplo
Chamou atenção de muita gente a simplicidade franciscana de d. Dario Campos durante o almoço com funcionários da Cúria Metropolitana, na última terça-feira.
Sem pompa
O novo prelado serviu-se pessoalmente e fez a refeição junto com todos, sem pompa. “Foi uma cena meio rara em se tratando de um arcebispo”, elogia um dos presentes.
Alô, Bolsonaro!
Tá de olho no Mourão?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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