Senador Marcos do Val sugere casamento com quem tenha registro de armas

O senador(PPS-ES) publicou nesta quinta-feira (30), em suas, “uma dica para mulheres solteiras”, segundo define. Na peça, o parlamentar de primeiro mandato sugere às pessoas que casem com quem que tenha uma arma registrada, na suposição de que esse parceiro possua os atributos para ser um bom cônjuge.

Segundo o parlamentar, a pessoa quem conseguiu registro de arma não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e ocupação lícita e tem atestado de saúde mental.

A postagem tem causado polêmica. "Que post ridículo", criticou uma seguidora. Outro seguidor também contestou o senador: "Case com quem te respeite. Te ame. Te compreenda. Te escute. Que seja além de seu amor, seu amigo(a)". Um homem elencou motivos mais espirituais para o bom casamento: "Case-se com uma pessoa de Deus, pois dentro dela não tem espaço para o mal".