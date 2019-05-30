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Leonel Ximenes

Senador Marcos do Val sugere casamento com quem tenha registro de armas

Públicado em 

30 mai 2019 às 19:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A peça divulgada pelo senador nas redes sociais tem causado polêmica Crédito: Divulgação
O senador Marcos do Val (PPS-ES) publicou nesta quinta-feira (30), em suas redes sociais, “uma dica para mulheres solteiras”, segundo define. Na peça, o parlamentar de primeiro mandato sugere às pessoas que casem com quem que tenha uma arma registrada, na suposição de que esse parceiro possua os atributos para ser um bom cônjuge. 
Segundo o parlamentar, a pessoa quem conseguiu registro de arma não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e ocupação lícita e tem atestado de saúde mental. 
A postagem tem causado polêmica. "Que post ridículo", criticou uma seguidora. Outro seguidor também contestou o senador: "Case com quem te respeite. Te ame. Te compreenda. Te escute. Que seja além de seu amor, seu amigo(a)". Um homem elencou motivos mais espirituais para o bom casamento: "Case-se com uma pessoa de Deus, pois dentro dela não tem espaço para o mal".
Até as 17h desta quinta a postagem de Marcos do Val tinha 5,2 mil reações, 726 comentários e 1,2 mil compartilhamentos no Facebook.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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