Sefaz deixa de exigir documento e beneficia 20 mil empresas no ES

Com a medida desburocratizadora da Sefaz, os contadores terão menos trabalho Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES

Pelo menos 20 mil empresas no Espírito Santo agora estão dispensadas da obrigatoriedade da entrega do Documento de Informações Econômico Fiscais (Dief). A dispensa foi dada por decreto publicado no Diário oficial desta segunda (14) pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Como fica

Por meio do Dief, o contribuinte era obrigado a declarar todas as informações de movimentação econômica e apuração de ICMS da empresa. Porém, a partir de agora, a Sefaz passará a obter essas informações na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Fraude nos ônibus

Desde 2013, os ônibus do sistema municipal de Vitória têm identificação por biometria para os usuários de cartões de benefício (gratuidade ou meia-tarifa). Desde então, já foram flagradas mais de 5,5 mil fraudes. A mais comum é emprestar o cartão.

Dúvida

A chuva foi passar o verão onde?

I love Rio

Um turista ucraniano de 30 anos foi assaltado em inglês na boa e velha Lapa. Bom saber que o Rio de Janeiro é uma cidade cada vez mais cosmopolita, né?

Battisti preso

O protegido de Lula e do PT caiu.

O rei vem aí

Nesta quarta-feira às 19h, no Mercado São Sebastião (Jucutuquara), serão escolhidos o Rei Momo e os demais integrantes da Família Real (rainha e duas princesas) do Carnaval 2019.

Dúvida

Qual vai ser o recuo do dia e quantos serão na semana?

Recuo do recuo

Aliás, sobre isso o Sensacionalista informa: “Bolsonaro cria o Ministério do Recuo, mas volta atrás”.

Aluna aplicada

A deputada eleita Dra. Soraya (PSL) está aprendendo. Ela acompanha o marido, o deputado Manato, em entregas a prefeitos no interior.

Desprestígio

No site da Latam, ao selecionar a palavra “Vitória”, a primeira opção que aparece é “Vitória da Conquista-BA”.

Castelenses unidos

Casagrande e o arcebispo de Vitória almoçaram juntos na semana passada. Firmaram compromisso de colaboração mútua. A questão prisional do Estado esteve no cardápio. Dom Dario ganhou doces finos do governador.

Alô, eleitor!

Dinheiro recebido pelos políticos de forma antiética se torna ético se for distribuído "às entidades"?

MINIENTREVISTA

“Avisei ao meu partido que não serei oposição”

Eleito para o Senado para exercer seu primeiro mandato político, o instrutor de segurança Marcos do Val promete lutar pelo Estado, discutir ao mesmo tempo os grandes problemas nacionais e reafirma sua disposição de aprovar a anistia aos PMs que fizeram greve em 2017.

O senhor será um senador que vai priorizar os grandes temas nacionais ou vai se preocupar mais em obter recursos para o Estado?

Estamos montando uma equipe para seguir as duas frentes. Para obter recursos para o Estado, estamos criando grupos temáticos voluntários para nos auxiliar com demandas das necessidades de cada setor.

Seu partido é oposição ao governo federal. O sr. acompanha o PPS?

Deixei claro ao partido que jamais serei oposição por ser oposição. Eu não vou acompanhar isso, o partido já me deixou livre. O que vou fazer é a defesa do Espírito Santo. O que for bom para o Estado, o governo federal vai ter o meu total apoio.

Em relação às armas, é a favor da posse, do porte ou da proibição total?

Sou totalmente a favor da posse e cauteloso em relação ao porte, mas sou contra a proibição total. Em relação à posse, vejo como um extintor de incêndio que a gente tem em casa, para dar um primeira resposta até que chegue uma unidade policial.

Os PMs processados pela participação na greve de 2017 devem ser anistiados, como prega o governador Casagrande?

Sou totalmente a favor da anistia dos policiais militares. Temos que questionar por que só agora foi acontecer isso [a greve] numa instituição que tem 180 anos. No Senado, vou lutar pela anistia.

O sr. pretende abrir mão de alguma mordomia concedida aos senadores?