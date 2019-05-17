Sedu vai distribuir a escolas 29 mil livros de autores capixabas

Serão entregues 29.220 exemplares, de 20 autores, a 2.285 escolas. Crédito: Sedu/Divulgação

A Sedu levará obras de literatura infantil, de 20 autores do Estado, para escolas das redes públicas estadual e municipal. Ao todo, são 29.220 exemplares que serão entregues a 2.285 escolas, a partir do segundo semestre. São 20 títulos para cada unidade de ensino (dez para Educação Infantil e dez para Ensino Fundamental I).

Os autores

Dentre as obras que chegarão às escolas estão: “Safira”, de Sérgio Blank; “Crinquinim e o Convento da Penha”, de Reinaldo Santos Neves; e “Lagarto Amedrontado do Jardim”, de Ester Abreu Vieira de Oliveira.

Medalha das letras

A Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) criou a medalha Prof. Kosciuzko Barbosa Leão. Os primeiros homenageados serão Marco Lucchesi, presidente da ABL, Ester Abreu, pela realização das Feiras Literárias Capixabas, Aylton Bermudes e Neida Lúcia Moraes, os decanos da AEL.

A Ufes em livro

O livro Escritos de Vitória (volume 33) com o tema “Ufes: 65 anos” será lançado nesta quarta, às 19h, na Ufes, na abertura da VI Flic-ES. A obra traz relatos de memória, contos, poemas e crônicas de 33 autores.

Na Suíça

O advogado capixaba Alberto Nemer vai representar a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) na conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em junho, em Genebra, na Suíça. Nemer defenderá a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional em 2017.

Causa nobre

O deputado Sérgio Majeski (PSB) vem usando um chamativo lacinho em referência ao Maio Amarelo, mês de combate à violência no trânsito.

Nobilíssima

E o motivo dele é mais nobre ainda: o parlamentar comprou o acessório de Beatriz Stange, cabeleireira conterrânea do parlamentar de Santa Maria de Jetibá, que está vendendo os lacinhos para custear o tratamento de câncer dela.

Constatação

De um atento observador da cena política: “Bolsonaro é um bom exemplo da deficiência da Educação no país”.

Alô, mercado!