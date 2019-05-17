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Leonel Ximenes

Sedu vai distribuir a escolas 29 mil livros de autores capixabas

São 20 títulos para cada unidade de ensino (dez para Educação Infantil e dez para Ensino Fundamental I)

Públicado em 

17 mai 2019 às 14:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Serão entregues 29.220 exemplares, de 20 autores, a 2.285 escolas. Crédito: Sedu/Divulgação
A Sedu levará obras de literatura infantil, de 20 autores do Estado, para escolas das redes públicas estadual e municipal. Ao todo, são 29.220 exemplares que serão entregues a 2.285 escolas, a partir do segundo semestre. São 20 títulos para cada unidade de ensino (dez para Educação Infantil e dez para Ensino Fundamental I).
Os autores
Dentre as obras que chegarão às escolas estão: “Safira”, de Sérgio Blank; “Crinquinim e o Convento da Penha”, de Reinaldo Santos Neves; e “Lagarto Amedrontado do Jardim”, de Ester Abreu Vieira de Oliveira.
Medalha das letras
A Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) criou a medalha Prof. Kosciuzko Barbosa Leão. Os primeiros homenageados serão Marco Lucchesi, presidente da ABL, Ester Abreu, pela realização das Feiras Literárias Capixabas, Aylton Bermudes e Neida Lúcia Moraes, os decanos da AEL.
A Ufes em livro
O livro Escritos de Vitória (volume 33) com o tema “Ufes: 65 anos” será lançado nesta quarta, às 19h, na Ufes, na abertura da VI Flic-ES. A obra traz relatos de memória, contos, poemas e crônicas de 33 autores.
Na Suíça
O advogado capixaba Alberto Nemer vai representar a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) na conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em junho, em Genebra, na Suíça. Nemer defenderá a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional em 2017.
Causa nobre
O deputado Sérgio Majeski (PSB) vem usando um chamativo lacinho em referência ao Maio Amarelo, mês de combate à violência no trânsito.
Nobilíssima
E o motivo dele é mais nobre ainda: o parlamentar comprou o acessório de Beatriz Stange, cabeleireira conterrânea do parlamentar de Santa Maria de Jetibá, que está vendendo os lacinhos para custear o tratamento de câncer dela.
Constatação
De um atento observador da cena política: “Bolsonaro é um bom exemplo da deficiência da Educação no país”.
Alô, mercado!
Caiu na real?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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