Saiba os motivos mais comuns que levam servidores a faltar ao trabalho no ES

Um servidor estadual teve de ficar afastado de suas funções por 17 dias neste ano por causa de suas atribuições como membro do Tribunal do Júr
i. Esse é um dos argumentos usados por funcionários públicos para se ausentar do trabalho regular em 2021.
Ao longo deste ano, 8.230 servidores tiveram algum tipo de ausência do trabalho por um ou mais dias. A justificativa de ausência mais apontada foi a de interesse pessoal, com 6.984 casos, seguida por afastamento recompensa (2.022), ausência por serviços obrigatórios por lei (841), além de 404 faltas injustificadas.
A liderança por falta injustificada, em 2021, fica por uma servidora da Saúde
, que acumulou 90 dias de ausências sem qualquer tipo de detalhamento. Essa série de faltas começou ainda em agosto de 2020 e permanece até agora.