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Leonel Ximenes

Saiba os motivos mais comuns que levam servidores a faltar ao trabalho no ES

Um funcionário público que é membro de um Júri Popular chegou a ficar 17 dias longe do trabalho

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 02:02

Públicado em 

11 mai 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Palácio AN
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Secom/ES
Um servidor estadual teve de ficar afastado de suas funções por 17 dias neste ano por causa de suas atribuições como membro do Tribunal do Júri. Esse é um dos argumentos usados por funcionários públicos para se ausentar do trabalho regular em 2021.
Ao longo deste ano, 8.230 servidores tiveram algum tipo de ausência do trabalho por um ou mais dias. A justificativa de ausência mais apontada foi a de interesse pessoal, com 6.984 casos, seguida por afastamento recompensa (2.022), ausência por serviços obrigatórios por lei (841), além de 404 faltas injustificadas.
A liderança por falta injustificada, em 2021, fica por uma servidora da Saúde, que acumulou 90 dias de ausências sem qualquer tipo de detalhamento. Essa série de faltas começou ainda em agosto de 2020 e permanece até agora.
Os dados foram obtidos no campo “Ausências” no Portal da Transparência Estadual.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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