Respeite os comportamentos inesperados no transporte coletivo do ES

Passageiros em ônibus: campanha ressalta o respeito à diferença Crédito: Foto do leitor

Muita gente não sabe lidar com comportamentos inesperados de pessoas com deficiências classificadas pelo Ministério da Saúde como “não perceptíveis”, a exemplo do autismo e da surdez. Para conscientizar passageiros, motoristas, cobradores e fiscais do transporte rodoviário, o GVBus, juntamente com a Ceturb-ES , vai iniciar no Sistema Transcol uma campanha educativa inédita no Espírito Santo sobre deficiências não visíveis.

O lançamento será nesta terça-feira (28), às 14h, no Sest Senat, em Cariacica , com a participação da Associação de Mães de Pessoas com Deficiências, funcionários e representantes do setor de transportes.

Situações que envolvam barulho, mudanças de rotina e contato com desconhecidos podem ser suficientes para causar agitação ou outras reações em pessoas com autismo ou outras deficiências não visíveis. Por isso, tão importante quanto compreender essas reações, é respeitar as necessidades de cada uma destas pessoas.

Por exemplo, assim como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência visíveis e aquelas acompanhadas por crianças de colo têm o direito garantido por lei ao assento preferencial no transporte coletivo, tal direito também vale para quem tem alguma deficiência não perceptível.