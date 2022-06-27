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Leonel

Respeite os comportamentos inesperados no transporte coletivo do ES

Passageiros, motoristas, cobradores e fiscais do transporte rodoviário serão o alvo da campanha educativa inédita no Espírito Santo sobre deficiências não visíveis

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

27 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Transcol lotado na manhã desta quinta-feira
Passageiros em ônibus: campanha ressalta o respeito à diferença Crédito: Foto do leitor
Muita gente não sabe lidar com comportamentos inesperados de pessoas com deficiências classificadas pelo Ministério da Saúde como “não perceptíveis”, a exemplo do autismo e da surdez. Para conscientizar passageiros, motoristas, cobradores e fiscais do transporte rodoviário, o GVBus, juntamente com a Ceturb-ES, vai iniciar no Sistema Transcol uma campanha educativa inédita no Espírito Santo sobre deficiências não visíveis.
O lançamento será nesta terça-feira (28), às 14h, no Sest Senat, em Cariacica, com a participação da Associação de Mães de Pessoas com Deficiências, funcionários e representantes do setor de transportes.
Situações que envolvam barulho, mudanças de rotina e contato com desconhecidos podem ser suficientes para causar agitação ou outras reações em pessoas com autismo ou outras deficiências não visíveis. Por isso, tão importante quanto compreender essas reações, é respeitar as necessidades de cada uma destas pessoas.

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Por exemplo, assim como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência visíveis e aquelas acompanhadas por crianças de colo têm o direito garantido por lei ao assento preferencial no transporte coletivo, tal direito também vale para quem tem alguma deficiência não perceptível.
A campanha “Nossa Compreensão é que Precisa Ser Visível” busca orientar as pessoas a identificar estas deficiências, a fim de que saibam como tratar esses passageiros de forma a tornar a rotina deles mais leve e respeitosa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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